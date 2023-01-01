Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Авраменко

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Авраменко
У бою за незалежність та територіальну цілісність України загинув мешканець Володимира Авраменко Віктор Вікторович, 1982 року народження.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Мобілізований з перших днів повномасштабного вторгнення, солдат до останнього подиху був вірний присязі та хоробро виконував бойове завдання у лавах ЗСУ. У чоловіка залишилась мама та сестра. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час прощання з полеглим захисником повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач
Сьогодні, 17:25
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Авраменко
Сьогодні, 17:05
У Луцьку ВАЗ збив жінку на переході: показали відео ДТП
Сьогодні, 16:47
Начальницю відділу Підгайцівської сільської ради судитимуть за розтрату коштів
Сьогодні, 16:30
У Луцьку попрощалися із двома загиблими на Донеччині захисниками — Олександром Цвидом і Сергієм Семенюком
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
На війні загинув ще один Герой з Волині Володимир Сидляр На війні загинув ще один Герой з Волині Володимир Сидляр
01 липень, 13:28
Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського Президент нагородив пораненого військового з Волині Олександра Лозинського
01 липень, 13:05
Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком Сьогодні у Ковелі прощатимуться з двома Героями Олександром Філоном та Русланом Ілюшиком
01 липень, 10:17
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Богдана Костючика Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Богдана Костючика
01 липень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач
Сьогодні, 17:25
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Авраменко
Сьогодні, 17:05
 0
У Луцьку ВАЗ збив жінку на переході: показали відео ДТП
Сьогодні, 16:47
 0
Начальницю відділу Підгайцівської сільської ради судитимуть за розтрату коштів
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку попрощалися із двома загиблими на Донеччині захисниками — Олександром Цвидом і Сергієм Семенюком
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8