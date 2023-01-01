Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Авраменко

Авраменко Віктор Вікторович, 1982 року народження.



Про це Ігор Пальонка.



"Мобілізований з перших днів повномасштабного вторгнення, солдат до останнього подиху був вірний присязі та хоробро виконував бойове завдання у лавах ЗСУ. У чоловіка залишилась мама та сестра. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час прощання з полеглим захисником повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за незалежність та територіальну цілісність України загинув мешканець Володимира, 1982 року народження.Про це повідомив міський голова Володимира"Мобілізований з перших днів повномасштабного вторгнення, солдат до останнього подиху був вірний присязі та хоробро виконував бойове завдання у лавах ЗСУ. У чоловіка залишилась мама та сестра. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час прощання з полеглим захисником повідомлять згодом.

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