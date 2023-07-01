ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач

ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач
Запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою та нестійкою.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ, - пише Економічна правда.

"Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач, через чотири місяці після її втрати", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що це є "важливим кроком", оскільки необхідно для охолодження реактора (один з блоків станції залишається у стані гарячий зупин, решта - у стані холодний зупин - ред.) та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, до ЗАЕС вело чотири лінії 750 кВ, уточнили в МАГАТЕ.

Водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою та нестійкою.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", – сказав Гроссі.

Нагадаємо, рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов.

Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗАЕС, МЕГАТЕ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО
Сьогодні, 17:53
На Волині суд оштрафував депутата, який хотів «подарувати» два гектари землі племіннику
Сьогодні, 17:48
ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач
Сьогодні, 17:25
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віктор Авраменко
Сьогодні, 17:05
У Луцьку ВАЗ збив жінку на переході: показали відео ДТП
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
30 червень, 15:55
Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов
30 червень, 14:35
Залишення території ЗАЕС росіянами може вказувати на продовження підготовки до теракту, – Юсов Залишення території ЗАЕС росіянами може вказувати на продовження підготовки до теракту, – Юсов
30 червень, 11:40
Російські загарбники почали залишати ЗАЕС, − розвідка Російські загарбники почали залишати ЗАЕС, − розвідка
30 червень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині доньку загиблого Героя привітали із 9-річчям
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині молодик у провулку посеред білого дня вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини
Сьогодні, 18:38
 0
Пелена з очей спала: на Волині священник сам попросився у ПЦУ і тепер служить у новій церкві
Сьогодні, 18:10
 0
Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
На Волині суд оштрафував депутата, який хотів «подарувати» два гектари землі племіннику
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8