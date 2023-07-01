ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач





Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ, - пише

"Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач, через чотири місяці після її втрати", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



Він наголосив, що це є "важливим кроком", оскільки необхідно для охолодження реактора (один з блоків станції залишається у стані гарячий зупин, решта - у стані холодний зупин - ред.) та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, до ЗАЕС вело чотири лінії 750 кВ, уточнили в МАГАТЕ.



Водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою та нестійкою.



"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", – сказав Гроссі.



Нагадаємо, рф



Росія

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"Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач, через чотири місяці після її втрати", – заявив гендиректор МАГАТЕВін наголосив, що це є "важливим кроком", оскільки необхідно для охолодження реактора (один з блоків станції залишається у стані гарячий зупин, решта - у стані холодний зупин - ред.) та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, до ЗАЕС вело чотири лінії 750 кВ, уточнили в МАГАТЕ.Водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою та нестійкою."Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", – сказав Гроссі.Нагадаємо, рф готує теракт на Запорізькій АЕС : підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов.Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС

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