На Волині суд оштрафував депутата, який хотів «подарувати» два гектари землі племіннику





Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду, - пише

У грудні 2020 року Велицька сільська рада прийняла рішення про затвердження земельної документації та передачу у приватну власність ділянки площею 1,93 га для ведення особистого селянського господарства мешканцеві села Мирин Михайлові Сидоруку. «За» проголосував 21 депутат, серед яких і рідний дядько нового власника – представник ВО «Свобода» і відомий на Волині фермер Василь Сидорук.



За пів року Михайло Сидорук оформив всі документи на право власності на ділянку. Порушення правоохоронці виявили лише через півтора року після голосування. Управління стратегічних розслідувань у Волинській області з’ясувало, що депутат Василь Сидорук проголосував за нього в умовах конфлікту інтересів, що суперечить вимогам Закону України «Про запобігання корупції».



Чоловік не повідомив про свої родинні зв’язки колег-депутатів і без зайвого шуму підтримав вигідне для племінника рішення. Відтак, на депутата склали протокол про адміністративне корупційне правопорушення. У червні 2022-го у суді обранець громади визнав свою провину. Ковельський міськрайонний суд оштрафував його на 3400 гривень.



Згодом Ковельська окружна прокуратура звернулася до суду аби скасувати рішення Велицької сільради і повернути ділянку у власність громади. У суді племінник депутата не заперечив проти позову і висловив готовність повернути землю.



Зрештою, у лютому 2023-го Ковельський міськрайонний суд визнав рішення Велицької сільської ради про затвердження технічної документації і передачу землі у приватну власність незаконним, скасував реєстрацію права власності і зобов’язав повернути ділянку громаді. Також відповідачі, а це Велицька сільська рада і Михайло Сидорук, повинні сплатити по 4341 гривні судових витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав незаконним рішення Велицької сільради, яким майже два гектари землі сільськогосподарського призначення віддали племіннику депутата. Самого обранця громади, який голосував за рішення на користь родича в умовах реального конфлікту інтетерсів, оштрафували.Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду, - пише Сила правди.

У грудні 2020 року Велицька сільська рада прийняла рішення про затвердження земельної документації та передачу у приватну власність ділянки площею 1,93 га для ведення особистого селянського господарства мешканцеві села Мирин. «За» проголосував 21 депутат, серед яких і рідний дядько нового власника – представник ВО «Свобода» і відомий на Волині фермер Василь Сидорук.За пів року Михайло Сидорук оформив всі документи на право власності на ділянку. Порушення правоохоронці виявили лише через півтора року після голосування. Управління стратегічних розслідувань у Волинській області з’ясувало, що депутат Василь Сидорук проголосував за нього в умовах конфлікту інтересів, що суперечить вимогам Закону України «Про запобігання корупції».Чоловік не повідомив про свої родинні зв’язки колег-депутатів і без зайвого шуму підтримав вигідне для племінника рішення. Відтак, на депутата склали протокол про адміністративне корупційне правопорушення. У червні 2022-го у суді обранець громади визнав свою провину. Ковельський міськрайонний суд оштрафував його на 3400 гривень.Згодом Ковельська окружна прокуратура звернулася до суду аби скасувати рішення Велицької сільради і повернути ділянку у власність громади. У суді племінник депутата не заперечив проти позову і висловив готовність повернути землю.Зрештою, у лютому 2023-го Ковельський міськрайонний суд визнав рішення Велицької сільської ради про затвердження технічної документації і передачу землі у приватну власність незаконним, скасував реєстрацію права власності і зобов’язав повернути ділянку громаді. Також відповідачі, а це Велицька сільська рада і Михайло Сидорук, повинні сплатити по 4341 гривні судових витрат.

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