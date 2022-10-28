Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО
Сьогодні, 17:53
На автошляху неподалік Луцька, що тривалий час був «головним болем» водіїв, фінішували ремонтні роботи. Мова йде про відрізок Дачне – Ківерці автодороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ.
Про це у понеділок, 3 липня, повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
"Упродовж квітня – червня тут активно працювали дорожники і маємо ще 5 кілометрів якісної дороги Р-14 з новим асфальтним покриттям, свіжою дорожньою розміткою, облаштованими узбіччями, встановленими дорожніми знаками", - йдеться у інформації.
Також облаштували 13 посадкових майданчиків в місцях зупинки громадського транспорту, нанесли розмітку на пішохідних переходах, острівцях безпеки.
Нагадаємо, що ділянку Дачне – Ківерці дороги Р-14 між населеними пунктами Дачне і Ківерці планували масштабно відремонтувати у 2022 році. Торік у лютому розпочали роботи – відфрезерували зношене дорожнє покриття аби згодом приступити до влаштування шарів нового дорожнього одягу. Проте, із початком повномасштабної збройної агресії росії всі ремонти довелось зупинити. Цьогоріч, завдяки виділенню фінансування на роботи з поточного ремонту, цю проблемну ділянку з високою інтенсивністю руху транспорту вдалось відновити.
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Про це у понеділок, 3 липня, повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
"Упродовж квітня – червня тут активно працювали дорожники і маємо ще 5 кілометрів якісної дороги Р-14 з новим асфальтним покриттям, свіжою дорожньою розміткою, облаштованими узбіччями, встановленими дорожніми знаками", - йдеться у інформації.
Також облаштували 13 посадкових майданчиків в місцях зупинки громадського транспорту, нанесли розмітку на пішохідних переходах, острівцях безпеки.
Нагадаємо, що ділянку Дачне – Ківерці дороги Р-14 між населеними пунктами Дачне і Ківерці планували масштабно відремонтувати у 2022 році. Торік у лютому розпочали роботи – відфрезерували зношене дорожнє покриття аби згодом приступити до влаштування шарів нового дорожнього одягу. Проте, із початком повномасштабної збройної агресії росії всі ремонти довелось зупинити. Цьогоріч, завдяки виділенню фінансування на роботи з поточного ремонту, цю проблемну ділянку з високою інтенсивністю руху транспорту вдалось відновити.
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