Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО

Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО
На автошляху неподалік Луцька, що тривалий час був «головним болем» водіїв, фінішували ремонтні роботи. Мова йде про відрізок Дачне – Ківерці автодороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ.

Про це у понеділок, 3 липня, повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

"Упродовж квітня – червня тут активно працювали дорожники і маємо ще 5 кілометрів якісної дороги Р-14 з новим асфальтним покриттям, свіжою дорожньою розміткою, облаштованими узбіччями, встановленими дорожніми знаками", - йдеться у інформації.

Також облаштували 13 посадкових майданчиків в місцях зупинки громадського транспорту, нанесли розмітку на пішохідних переходах, острівцях безпеки.

Нагадаємо, що ділянку Дачне – Ківерці дороги Р-14 між населеними пунктами Дачне і Ківерці планували масштабно відремонтувати у 2022 році. Торік у лютому розпочали роботи – відфрезерували зношене дорожнє покриття аби згодом приступити до влаштування шарів нового дорожнього одягу. Проте, із початком повномасштабної збройної агресії росії всі ремонти довелось зупинити. Цьогоріч, завдяки виділенню фінансування на роботи з поточного ремонту, цю проблемну ділянку з високою інтенсивністю руху транспорту вдалось відновити.

Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО


Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО


Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО


Відремонтували проблемну ділянку дороги неподалік Луцька. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт
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