На Волині молодик у провулку посеред білого дня вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини

24-річному жителю міста Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо 15-річної дівчини.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 24-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України).За даними слідства, молодик удень 30 червня 2023 року в одному з провулків у Ковелі вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Оскаржуючи таке рішення, прокурори наполягатимуть на взятті його під варту.Довідково: санкцією ч.3 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітнього, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.