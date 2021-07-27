На Волині молодик у провулку посеред білого дня вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини

На Волині молодик у провулку посеред білого дня вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини
24-річному жителю міста Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо 15-річної дівчини.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 24-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України).

За даними слідства, молодик удень 30 червня 2023 року в одному з провулків у Ковелі вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Оскаржуючи таке рішення, прокурори наполягатимуть на взятті його під варту.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітнього, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

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Теги: сексуальне насильство, Ковель
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