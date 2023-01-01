На Волині доньку загиблого Героя привітали із 9-річчям
Сьогодні, 18:50
3-го липня свій день народження відзначає дочка загиблого Героя Ігоря Упорова - Віолетта.
Про це повідомляють у Володимирській міськраді.
З цієї нагоди привітати з 9-річчям дівчинку завітала керуюча справами Володимирської міської ради Ірина Лошенюк.
Батько Віолетти – старший солдат, командир бойової машини – командир відділення 51-ї ОМБр Ігор Упоров загинув 28-го червня 2014 року під час бою поблизу села Макарове Станично-Луганського району. Внаслідок обстрілу російськими терористами дістав поранення у живіт осколком, що рикошетом влучив під бронежилет, помер від втрати крові під час транспортування до шпиталю.
4-го червня 2015 року Ігор Упоров посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня. 29 жовтня 2014 року рішенням міської ради № 39/24 нагороджений відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (посмертно). 24 квітня 2015 року рішенням міської ради № 43/22 Ігорю Упорову разом із іншими загиблими в АТО військовослужбовцями присвоєне звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».
Нагадаємо, вдові командира бойової машини БМП-2 – командира відділення 51-ої ОМБр Ігоря Упорова - Надії вручили ключі від двокімнатної квартири у Володимирі-Волинському.
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Про це повідомляють у Володимирській міськраді.
З цієї нагоди привітати з 9-річчям дівчинку завітала керуюча справами Володимирської міської ради Ірина Лошенюк.
Батько Віолетти – старший солдат, командир бойової машини – командир відділення 51-ї ОМБр Ігор Упоров загинув 28-го червня 2014 року під час бою поблизу села Макарове Станично-Луганського району. Внаслідок обстрілу російськими терористами дістав поранення у живіт осколком, що рикошетом влучив під бронежилет, помер від втрати крові під час транспортування до шпиталю.
4-го червня 2015 року Ігор Упоров посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня. 29 жовтня 2014 року рішенням міської ради № 39/24 нагороджений відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (посмертно). 24 квітня 2015 року рішенням міської ради № 43/22 Ігорю Упорову разом із іншими загиблими в АТО військовослужбовцями присвоєне звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».
Нагадаємо, вдові командира бойової машини БМП-2 – командира відділення 51-ої ОМБр Ігоря Упорова - Надії вручили ключі від двокімнатної квартири у Володимирі-Волинському.
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