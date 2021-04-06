У Луцьку ВАЗ збив жінку на переході: показали відео ДТП
Сьогодні, 16:47
У Луцьку на вулиці Львівській водій ВАЗу збив жінку на пішохідному переході.
Про це 3 липня повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
«Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд. На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії», – йдеться в повідомленні.
Відеоматеріали аварії були передані працівникам поліції.
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Про це 3 липня повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
«Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд. На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії», – йдеться в повідомленні.
Відеоматеріали аварії були передані працівникам поліції.
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Коментарі 2
А ви козаки поліціянти не бачите що на відео пішозід на переході перебігала дорогу, тим самим порушуючи ПДР.
водій, звісно, винен. Бачив, що інша машина пригальмувала. Але якби жінка не почала різко бігти, та ще й не дивлячись, цього не було б.
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