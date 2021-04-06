У Луцьку ВАЗ збив жінку на переході: показали відео ДТП

У Луцьку ВАЗ збив жінку на переході: показали відео ДТП
У Луцьку на вулиці Львівській водій ВАЗу збив жінку на пішохідному переході.

Про це 3 липня повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.

«Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд. На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії», – йдеться в повідомленні.

Відеоматеріали аварії були передані працівникам поліції.


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Теги: ДТП, збив жінку, перехід, Луцьк
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Коментарі 2
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А ви козаки поліціянти не бачите що на відео пішозід на переході перебігала дорогу, тим самим порушуючи ПДР.
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водій, звісно, винен. Бачив, що інша машина пригальмувала. Але якби жінка не почала різко бігти, та ще й не дивлячись, цього не було б.
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