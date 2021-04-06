У Луцьку ВАЗ збив жінку на переході: показали відео ДТП





Про це 3 липня повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.



«Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд. На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії», – йдеться в повідомленні.



Відеоматеріали аварії були передані працівникам поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Львівській водій ВАЗу збив жінку на пішохідному переході.Про це 3 липня повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.«Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд. На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії», – йдеться в повідомленні.Відеоматеріали аварії були передані працівникам поліції.

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