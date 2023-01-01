Начальницю відділу Підгайцівської сільської ради судитимуть за розтрату коштів

Начальницю відділу Підгайцівської сільської ради судитимуть за розтрату коштів
Начальницю відділу Підгайцівської сільської ради судитимуть за розтрату коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальницею відділу Підгайцівської сільської ради Луцького району службового підроблення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що у березні 2023 року сільрада уклала із приватним підприємством договір про виготовлення проектної документації щодо будівництва споруди цивільного захисту на території одного з освітніх закладів.

За кілька днів після укладення договору, достовірно знаючи, що документація не виготовлена, начальниця відділу підписала акт виконаних робіт із внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями.

На підставі підробленого посадовицею документа кошти за не виконані роботи у сумі понад 287 тис грн були перераховані із бюджету громади на рахунки підприємства.

Вирішується питання про відсторонення обвинуваченої від посади.

Зауважимо, що у ході досудового розслідування підприємство повернуло громаді неправомірно перераховані кошти.

Далі – слово за судом.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



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Теги: Волинь, Підгайці, сільська рада, прокуратура
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Коментарі 1
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о,невже за начальницю освіти Підгаєць взялися. треба ж доці в Києві квартирку прикупити
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