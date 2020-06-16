Вкинула двох собак у колодязь: 68-річній волинянці оголосили підозру

Волинянці, яка вкинула двох собак у колодязь, оголосили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 68-річній жительці села Любитів Ковельського району повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень.За даними слідства, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.згідно із санкцією ч.3 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинено умисно та призвело до тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.