Вкинула двох собак у колодязь: 68-річній волинянці оголосили підозру

Вкинула двох собак у колодязь: 68-річній волинянці оголосили підозру
Волинянці, яка вкинула двох собак у колодязь, оголосили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 68-річній жительці села Любитів Ковельського району повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень.

За даними слідства, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.

Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.

Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.

Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинено умисно та призвело до тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: Волинянка, собаки, колодязь, підозра
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на моі повідомлення про багаторічні вбивства тварин ніхто не звертав уваги
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на моі повідомлення про вбивства тварин ніхто не звертав уваги пишуть відписки
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