Минулої доби на Волині у водоймах втопилося троє людей: серед них – 18-річний хлопець





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Події виникли на водоймах, що не визначені, як місця масового відпочинку людей.



3 липня о 07:35 рятувальники водолазно-рятувального відділення (смт Шацьк) здійснили виїзд для проведення пошуково-рятувальних робіт на природній водоймі в селі Бахів-2 Ковельсього району.



За наданою інформацією заявниці 2 липня, чоловік 2005 року народження, житель села Верба Ковельського району, пішов купатися на озеро та не повернувся, на березі водойми було виявлено особисті речі зниклого. По прибуттю на місце події працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання обстежили дно акваторії та дістали тіло загиблого на поверхню.



Цього ж дня близько 7- ї ранку на річці Луга Локачинської громади потонув чоловік, 1985 року народження, житель смт Локачі. На місце виклику виїхали рятувальники 15-ї ДПРЧ смт Локачі та у гідрокостюмах



Вчора, 2 липня, на водоймі в комплексі «Три бобри» у с.Литовеж Володимирського району



03 липня о 09:10 на місце події прибула група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП УДСНС у Волинській області витягнули тіло загиблого на берег та передали поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області минулої доби на водних об’єктах виявлено загиблими 3 людини.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Події виникли на водоймах, що не визначені, як місця масового відпочинку людей.3 липня о 07:35 рятувальники водолазно-рятувального відділення (смт Шацьк) здійснили виїзд для проведення пошуково-рятувальних робіт на природній водоймі в селі Бахів-2 Ковельсього району.За наданою інформацією заявниці 2 липня, чоловік 2005 року народження, житель села Верба Ковельського району, пішов купатися на озеро та не повернувся, на березі водойми було виявлено особисті речі зниклого. По прибуттю на місце події працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання обстежили дно акваторії та дістали тіло загиблого на поверхню.Цього ж дня близько 7- ї ранку на річці Луга Локачинської громади потонув чоловік, 1985 року народження, житель смт Локачі. На місце виклику виїхали рятувальники 15-ї ДПРЧ смт Локачі та у гідрокостюмах витягнули тіло з води . Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.Вчора, 2 липня, на водоймі в комплексі «Три бобри» у с.Литовеж Володимирського району втопився чоловік 1988-о року народження – пішов плавати і не виплив.03 липня о 09:10 на місце події прибула група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП УДСНС у Волинській області витягнули тіло загиблого на берег та передали поліції.

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