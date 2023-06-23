У Луцьку попрощалися із двома загиблими на Донеччині захисниками — Олександром Цвидом і Сергієм Семенюком
Сьогодні, 16:22
Сьогодні у Луцьку поховали двох військовослужбовців, які загинули на території Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Героїв Сергія Семенюка та Олександра Цвида відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Після цього похоронна процесія попрямувала на міське кладовище у Гаразджу, де військових і поховали.
Про це інформує Луцькрада.
Провести Героїв в останню дорогу прийшла родина та побратими військовослужбовців.
Лучанин Семенюк Сергій Анатолійович, 19.02.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора гірсько-штурмової роти військової частини. Загинув 23.06.2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Берестове Донецької області.
Лучанин Цвид Олександр Антонович, 01.12.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки. Загинув 28.06.2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сторожове Донецької області.
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Про це інформує Луцькрада.
Провести Героїв в останню дорогу прийшла родина та побратими військовослужбовців.
Лучанин Семенюк Сергій Анатолійович, 19.02.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора гірсько-штурмової роти військової частини. Загинув 23.06.2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Берестове Донецької області.
Лучанин Цвид Олександр Антонович, 01.12.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки. Загинув 28.06.2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сторожове Донецької області.
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