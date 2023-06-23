На Донеччині загинули двоє Героїв з Луцька: Сергій Семенюк і Олександр Цвид
Сьогодні, 18:25
29 червня стало відомо про загибель іще двох лучан на війні.
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Лучанин Семенюк Сергій Анатолійович, 19.02.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора гірсько-штурмової роти військової частини.
Солдат Семенюк Сергій Анатолійович загинув 23.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Берестове Донецької області.
Лучанин Цвид Олександр Антонович, 01.12.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки.
Молодщий сержант Цвид Олександр Антонович загинув 28.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Сторожове Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Лучанин Семенюк Сергій Анатолійович, 19.02.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора гірсько-штурмової роти військової частини.
Солдат Семенюк Сергій Анатолійович загинув 23.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Берестове Донецької області.
Лучанин Цвид Олександр Антонович, 01.12.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки.
Молодщий сержант Цвид Олександр Антонович загинув 28.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Сторожове Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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