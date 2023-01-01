Поляк-благодійник опікується евакуйованими дітьми з Волині. ФОТО

Поляк-благодійник опікується евакуйованими дітьми з Волині. ФОТО
На Волині перебуває Президент Фундації «Честь допомоги дітям» Пйотр Зигарскі, який з березня минулого року піклується про 25 вихованців Затурцівської спецшколи.

Про це інформує Волинська облрада.

З благодійником керівники Волиньради познайомилися, коли під час службового відрядження до Польщі навідали волинську малечу в евакуації. Зокрема, сироти і діти, позбавленні батьківського піклування із Затурцівської спеціальної школи мешкають у гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства під опікою Фундації Честь Допомоги Дітям. Тоді ж голова обласної ради Григорій Недопад і запросив мецената відвідати Волинь.

До обласної ради Пйотр Зигарскі прибув у супроводі отця Миколи Гінайла - голови правління Володимирського міського благодійного фонду «Матері Божої неустанної помочі». Цій організації польський благодійник привіз гуманітарний вантаж для найменших – дитяче харчування, засоби догляду та гігієни, одяг, взуття.

«Ці діти полонили наші серця, і я готовий присвячувати їм увесь свій час, усі можливості, допоки їм буде безпечно повернутися назад додому. Для цього не треба бути великим гуманістом, достатньо - просто людиною», - стверджує Пйотр Зигарскі. Він пригадав свої враження, коли під час однієї з прогулянок малеча побачила у небі гелікоптери і налякана кинулася врозтіч. «Світ повинен дивитися на цю війну очима українських дітей», - переконаний благодійник.

Він запевнив, що готовий прийняти з Волині ще півтора десятки дітей військовослужбовців і піклуватися про них аж до завершення війни.

Зараз він зводить окремий будинок на 200 квадратних метрів для евакуйованих дітей.

Пйотр Зигарскі розповів, що усім його підопічним проліковано зуби, пройшли обстеження в окуліста, кому потрібно, придбали окуляри, одній з дівчаток, ймовірно, знадобиться операція з відновлення слуху. З дітьми постійно працює логопед і психолог.

Зараз складають плани на канікули: отримали запрошення на екскурсії до польського Сейму і Центру науки імені Коперника у Варшаві, збираються до Гданська, щоб побачити Балтійське море. Загалом волинські дітлахи уже об’їздили пів Європи: побували в Парижі і Венеції, відвідали резиденцію Святого Миколая у Фінляндії, катались на лижах у Словаччині, бачили Європарламент у Страсбурзі. «Я хотів показати їм світ. Щоб діти побачили, як живуть європейські держави, і щоб, повернувшись додому, вони прагнули так само розбудовувати і свою країну», - зауважив Пйотр Зигарскі.

Поляк-благодійник опікується евакуйованими дітьми з Волині. ФОТО


Поляк-благодійник опікується евакуйованими дітьми з Волині. ФОТО



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Теги: благодійник, Польща, діти-сироти, Волинь
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