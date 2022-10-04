На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі
Сьогодні, 17:35
У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку розпочалися роботи з монтажу обладнання із сонячними панелями. Прилади резервного живлення встановлюють на даху приміщення по вулиці Лесі Українки, 35.
Про це повідомили у Луцькраді.
Переходу до альтернативних джерел енергії посприяла участь департаменту ЦНАП Луцької міської ради у проєкті “Енергонезалежні ЦНАПи” українсько-швейцарської Програми EGAP. У межах цього проєкту Луцький ЦНАП отримав від міжнародних партнерів сонячні панелі та інвертори вартістю півмільйона гривень.
«Осінь та зима минулого року стали черговим викликом для українців. Через масовані ракетні удари також і надання адміністративних послуг були під ризиками та частково недоступними, – зазначила регіональна координаторка Програми EGAP у Волинській області Оксана Киричук. – Тому Програма EGAP підтримала проєкт «Енергонезалежні ЦНАПи». Відтепер ЦНАПи у наших громадах зможуть працювати незалежно від ситуації в загальній енергосистемі України, тому що отримуватимуть резервне живлення від сонячних панелей, встановлених на дахах. Таке рішення забезпечить безперервне надання адміністративних послуг мешканцям у разі повторних обстрілів критичної інфраструктури, а в літні дні – також і економію бюджетних коштів, бо ЦНАПи отримуватимуть електроенергію від сонця”.
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Про це повідомили у Луцькраді.
Переходу до альтернативних джерел енергії посприяла участь департаменту ЦНАП Луцької міської ради у проєкті “Енергонезалежні ЦНАПи” українсько-швейцарської Програми EGAP. У межах цього проєкту Луцький ЦНАП отримав від міжнародних партнерів сонячні панелі та інвертори вартістю півмільйона гривень.
«Осінь та зима минулого року стали черговим викликом для українців. Через масовані ракетні удари також і надання адміністративних послуг були під ризиками та частково недоступними, – зазначила регіональна координаторка Програми EGAP у Волинській області Оксана Киричук. – Тому Програма EGAP підтримала проєкт «Енергонезалежні ЦНАПи». Відтепер ЦНАПи у наших громадах зможуть працювати незалежно від ситуації в загальній енергосистемі України, тому що отримуватимуть резервне живлення від сонячних панелей, встановлених на дахах. Таке рішення забезпечить безперервне надання адміністративних послуг мешканцям у разі повторних обстрілів критичної інфраструктури, а в літні дні – також і економію бюджетних коштів, бо ЦНАПи отримуватимуть електроенергію від сонця”.
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