На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі

У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку розпочалися роботи з монтажу обладнання із сонячними панелями. Прилади резервного живлення встановлюють на даху приміщення по вулиці Лесі Українки, 35.Про це повідомили у Луцькраді.Переходу до альтернативних джерел енергії посприяла участь департаменту ЦНАП Луцької міської ради у проєкті “Енергонезалежні ЦНАПи” українсько-швейцарської Програми EGAP. У межах цього проєкту Луцький ЦНАП отримав від міжнародних партнерів сонячні панелі та інвертори вартістю півмільйона гривень.«Осінь та зима минулого року стали черговим викликом для українців. Через масовані ракетні удари також і надання адміністративних послуг були під ризиками та частково недоступними, – зазначила регіональна координаторка Програми EGAP у Волинській області. – Тому Програма EGAP підтримала проєкт «Енергонезалежні ЦНАПи». Відтепер ЦНАПи у наших громадах зможуть працювати незалежно від ситуації в загальній енергосистемі України, тому що отримуватимуть резервне живлення від сонячних панелей, встановлених на дахах. Таке рішення забезпечить безперервне надання адміністративних послуг мешканцям у разі повторних обстрілів критичної інфраструктури, а в літні дні – також і економію бюджетних коштів, бо ЦНАПи отримуватимуть електроенергію від сонця”.