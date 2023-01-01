На пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» запустять єЧергу для автобусних перевізників





Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач під час зустрічі з міжнародними пасажирськими перевізниками щодо запровадження електронної черги для перетину кордону, - передає



«З 8 травня на 16 пунктах пропуску з європейськими країнами розпочала роботу електронна черга. Вона надає можливість зареєструватись в онлайн режимі для перетину кордону усім водіям вантажних транспортних засобів. Зараз є доручення прем’єр-міністра з 1 липня запустити таку систему для автобусів. Ми розуміємо, що для усіх пунктів пропуску відразу налагодити цей процес буде складно, тому зробимо його покроковим», - зазначив він.



Деркач наголосив, що міністерство вже найближчими днями запустить електрону чергу для автобусів, що проїжджатимуть через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Водії повинні будуть в обов’язковому порядку реєструватись в системі, аби перетнути кордон на цьому ПП.



«Зараз ми запускаємо єдиний пілотний проєкт на ПП «Ягодин – Дорогуськ». Аби перетнути кордон, в системі потрібно вказати інформацію про водія та транспортний засіб. Зробити це можна за допомогою сайту або відповідного застосунку. Система зробить все самостійно: зареєструє та поставить в чергу. За місяць, коли побачимо як працює механізм, ми його допрацюємо», - додав заступник міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує у липні запустити у тестовому режимі запис в електронну чергу перетину кордону (єЧерга) на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» для автобусних перевізників.Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктурипід час зустрічі з міжнародними пасажирськими перевізниками щодо запровадження електронної черги для перетину кордону, - передає Укрінформ. «З 8 травня на 16 пунктах пропуску з європейськими країнами розпочала роботу електронна черга. Вона надає можливість зареєструватись в онлайн режимі для перетину кордону усім водіям вантажних транспортних засобів. Зараз є доручення прем’єр-міністра з 1 липня запустити таку систему для автобусів. Ми розуміємо, що для усіх пунктів пропуску відразу налагодити цей процес буде складно, тому зробимо його покроковим», - зазначив він.Деркач наголосив, що міністерство вже найближчими днями запустить електрону чергу для автобусів, що проїжджатимуть через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Водії повинні будуть в обов’язковому порядку реєструватись в системі, аби перетнути кордон на цьому ПП.«Зараз ми запускаємо єдиний пілотний проєкт на ПП «Ягодин – Дорогуськ». Аби перетнути кордон, в системі потрібно вказати інформацію про водія та транспортний засіб. Зробити це можна за допомогою сайту або відповідного застосунку. Система зробить все самостійно: зареєструє та поставить в чергу. За місяць, коли побачимо як працює механізм, ми його допрацюємо», - додав заступник міністра.

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