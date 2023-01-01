Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем
Сьогодні, 16:20
У селі Нові Підцаревичі на Маневиччині поховали захисника Руслана Анатолійовича Йоржа.
Про це повідомили у селищній раді.
"Сьогодні, 29 червня, відбулося поховання померлого від ран військовослужбовця Руслана Йоржа. У січні йому виповнилося лише 30 років, попереду мало б бути все життя. Після важких поранень та складних операцій згасло життя молодого Героя. У Руслана Анатолійовича залишилися згорьовані мама, бабуся, сестра", - йдеться у дописі.
Прощання із захисником відбулося біля його рідного дому, священнослужителями було проведено панахиду за упокій душі українського воїна.
Церемонія на місці вічного спочинку відбулася з усіма належними почестями.
Керівництво громади, жителі села й навколишніх населених пунктів, друзі й знайомі прийшли провести в останню путь воїна Руслана.
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Про це повідомили у селищній раді.
"Сьогодні, 29 червня, відбулося поховання померлого від ран військовослужбовця Руслана Йоржа. У січні йому виповнилося лише 30 років, попереду мало б бути все життя. Після важких поранень та складних операцій згасло життя молодого Героя. У Руслана Анатолійовича залишилися згорьовані мама, бабуся, сестра", - йдеться у дописі.
Прощання із захисником відбулося біля його рідного дому, священнослужителями було проведено панахиду за упокій душі українського воїна.
Церемонія на місці вічного спочинку відбулася з усіма належними почестями.
Керівництво громади, жителі села й навколишніх населених пунктів, друзі й знайомі прийшли провести в останню путь воїна Руслана.
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