Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем

Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем
У селі Нові Підцаревичі на Маневиччині поховали захисника Руслана Анатолійовича Йоржа.

Про це повідомили у селищній раді.

"Сьогодні, 29 червня, відбулося поховання померлого від ран військовослужбовця Руслана Йоржа. У січні йому виповнилося лише 30 років, попереду мало б бути все життя. Після важких поранень та складних операцій згасло життя молодого Героя. У Руслана Анатолійовича залишилися згорьовані мама, бабуся, сестра", - йдеться у дописі.

Прощання із захисником відбулося біля його рідного дому, священнослужителями було проведено панахиду за упокій душі українського воїна.

Церемонія на місці вічного спочинку відбулася з усіма належними почестями.

Керівництво громади, жителі села й навколишніх населених пунктів, друзі й знайомі прийшли провести в останню путь воїна Руслана.

Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем


Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем


Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем


Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» запустять єЧергу для автобусних перевізників
Сьогодні, 17:00
Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон
Сьогодні, 16:46
Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем
Сьогодні, 16:20
На Волині судили військового, який був на службі у стані алкосп`яніння
Сьогодні, 16:10
Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні
Сьогодні, 15:58
Схожі новини
Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон
Сьогодні, 16:46
Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні
Сьогодні, 15:58
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком
Сьогодні, 13:58
У день народження чоловіка побачила його мертве тіло у соцмережі: батько 4 дітей з Волині вважається зниклим безвісти на війні У день народження чоловіка побачила його мертве тіло у соцмережі: батько 4 дітей з Волині вважається зниклим безвісти на війні
Сьогодні, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» запустять єЧергу для автобусних перевізників
Сьогодні, 17:00
 0
Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон
Сьогодні, 16:46
 0
Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині судили військового, який був на службі у стані алкосп`яніння
Сьогодні, 16:10
 0
Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні
Сьогодні, 15:58
 0
Медіа
відео
1/8