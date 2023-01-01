Життя згасло після важких поранень та складних операцій: на Волині попрощалися із Героєм Русланом Йоржем

Руслана Анатолійовича Йоржа.



Про це повідомили у селищній раді.



"Сьогодні, 29 червня, відбулося поховання померлого від ран військовослужбовця Руслана Йоржа. У січні йому виповнилося лише 30 років, попереду мало б бути все життя.



Прощання із захисником відбулося біля його рідного дому, священнослужителями було проведено панахиду за упокій душі українського воїна.



Церемонія на місці вічного спочинку відбулася з усіма належними почестями.



Керівництво громади, жителі села й навколишніх населених пунктів, друзі й знайомі прийшли провести в останню путь воїна Руслана.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Нові Підцаревичі на Маневиччині поховали захисникаПро це повідомили у селищній раді."Сьогодні, 29 червня, відбулося поховання померлого від ран військовослужбовця Руслана Йоржа. У січні йому виповнилося лише 30 років, попереду мало б бути все життя. Після важких поранень та складних операцій згасло життя молодого Героя. У Руслана Анатолійовича залишилися згорьовані мама, бабуся, сестра", - йдеться у дописі.Прощання із захисником відбулося біля його рідного дому, священнослужителями було проведено панахиду за упокій душі українського воїна.Церемонія на місці вічного спочинку відбулася з усіма належними почестями.Керівництво громади, жителі села й навколишніх населених пунктів, друзі й знайомі прийшли провести в останню путь воїна Руслана.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію