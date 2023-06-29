Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні
Сьогодні, 15:58
Глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що російська ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні.
Про це він сказав у коментарі «Українській правді».
На думку української розвідки, серед наслідків спроби заколоту «вагнерівців» у росії для України значущими є компрометація російського керівництва й те, що найманці Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.
«Ми отримали компрометацію російського керівництва. Укотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам рф. А ще — ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ росії, який умів досягати успіху за будь-яку ціну», — сказав Буданов.
Він зазначив, що наразі «вагнерівці» все ще перебувають в окупованому Луганську, де у них з 2014 року розташована база, і на півдні України. А втім, за словами глави ГУР, участі в бойових діях найманці зараз не беруть.
Нагадаємо, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер".
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Про це він сказав у коментарі «Українській правді».
На думку української розвідки, серед наслідків спроби заколоту «вагнерівців» у росії для України значущими є компрометація російського керівництва й те, що найманці Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.
«Ми отримали компрометацію російського керівництва. Укотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам рф. А ще — ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ росії, який умів досягати успіху за будь-яку ціну», — сказав Буданов.
Він зазначив, що наразі «вагнерівці» все ще перебувають в окупованому Луганську, де у них з 2014 року розташована база, і на півдні України. А втім, за словами глави ГУР, участі в бойових діях найманці зараз не беруть.
Нагадаємо, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер".
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