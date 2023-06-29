Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні

Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні
Глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що російська ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні.

Про це він сказав у коментарі «Українській правді».

На думку української розвідки, серед наслідків спроби заколоту «вагнерівців» у росії для України значущими є компрометація російського керівництва й те, що найманці Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

«Ми отримали компрометацію російського керівництва. Укотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам рф. А ще — ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ росії, який умів досягати успіху за будь-яку ціну», — сказав Буданов.

Він зазначив, що наразі «вагнерівці» все ще перебувають в окупованому Луганську, де у них з 2014 року розташована база, і на півдні України. А втім, за словами глави ГУР, участі в бойових діях найманці зараз не беруть.

Нагадаємо, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер".

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Теги: Росія, Україна, війна, вагнерівці
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