Буданов вважає, що ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні

Кирило Буданов вважає, що російська ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні.



Про це він сказав у коментарі



На думку української розвідки, серед наслідків спроби заколоту «вагнерівців» у росії для України значущими є компрометація російського керівництва й те, що найманці Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.



«Ми отримали компрометацію російського керівництва. Укотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам рф. А ще — ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ росії, який умів досягати успіху за будь-яку ціну», — сказав Буданов.



Він зазначив, що наразі «вагнерівці» все ще перебувають в окупованому Луганську, де у них з 2014 року розташована база, і на півдні України. А втім, за словами глави ГУР, участі в бойових діях найманці зараз не беруть.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава української розвідкивважає, що російська ПВК «Вагнер» більше не воюватиме в Україні.Про це він сказав у коментарі «Українській правді» На думку української розвідки, серед наслідків спроби заколоту «вагнерівців» у росії для України значущими є компрометація російського керівництва й те, що найманцібільше не воюватимуть проти нашої держави.«Ми отримали компрометацію російського керівництва. Укотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам рф. А ще — ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ росії, який умів досягати успіху за будь-яку ціну», — сказав Буданов.Він зазначив, що наразі «вагнерівці» все ще перебувають в окупованому Луганську, де у них з 2014 року розташована база, і на півдні України. А втім, за словами глави ГУР, участі в бойових діях найманці зараз не беруть.Нагадаємо, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер"

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію