У Білорусі будують наметовий табір для «вагнерівців». СУПУТНИКОВІ ФОТО

У Білорусі будують наметовий табір для «вагнерівців». СУПУТНИКОВІ ФОТО
Неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір для бойовиків ПВК "Вагнер".

Такого висновку дійшли, проаналізувавши знімки з супутника, журналісти Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роботи тривають на території колишньої військової частини №61732. Раніше там була розташована 465-та ракетна бригада збройних сил білорусі. Це десь за 90 км від Мінська.

Motolko.help повідомляє, що будівельні роботи там розпочалися в неділю чи понеділок. З різних районів Білорусі туди везуть робітників та будівельну техніку. На території колишньої в/ч поклали новий асфальт, проводять лінію електропередачі, ставлять намети, дворівневі нари, лавки й столи.
У Білорусі будують наметовий табір для «вагнерівців». СУПУТНИКОВІ ФОТО

На супутникових знімках помітні багаточисельні об’єкти. Це можуть бути намети або техніка.

Журналісти підрахували, що на території колишньої військової частини може бути встановлено близько 130 наметів. Якщо вони великі, то табір може бути розрахований на 6,5 тис. бойовиків.
Колишня військова частина в Осиповичах у Білорусі
Колишня військова частина в Осиповичах у Білорусі

За непідтвердженою інформацією, польові табори можуть також з’явитися в Гродненській, Мінській та Вітебській областях.
На території колишньої в/ч ведуться будівельні роботи
На території колишньої в/ч ведуться будівельні роботи
У Білорусі будують наметовий табір для «вагнерівців». СУПУТНИКОВІ ФОТО



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Теги: Білорусь, вагнерівці, Лукашенко
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