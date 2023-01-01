«Вагнерівців» у Білорусі буде небагато, бо українські воїни знищили їх понад 20 тисяч, – Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що контингент ПВК «Вагнер» у Білорусі буде незначним, оскільки більше як 20 тисяч «вагнерівців» уже знищено українськими силами оборони.



Ситуація на півночі України незмінна і контрольована, зазначив глава держави під час спільної з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент



«Вагнерівці» є на тимчасово окупованій території України. Вони є і були на Луганщині, це правда. Багато з них знищили наші Збройні сили, сили оборони і безпеки – більше 20 тисяч їх було знищено. Тому ту кількість, яка пішла, скажімо так у позитивному сенсі, пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий», - сказав Зеленський.



Президент також запевнив, що українська армія вважає, що ситуація на півночі нашої держави попри присутність «вагнерівців» у Білорусі незмінна і контрольована.



Він також підкреслив, що в Україні у «вагнерівців» точно не буде такого шляху, який вони пройшли в росії під час бунту Євгена Пригожина, оскільки українське військо потужне і сучасне не на словах.



Водночас Зеленський висловив переконання, що на саміті НАТО у Вільнюсі мають прозвучати чіткі безпекові меседжі від Альянсу для Польщі і Литви, які також межують з Білоруссю.



«Якщо Альянс - це дійсно потужний безпековий союз рівних держав, то НАТО повинно одноголосно сказати суспільствам Польщі і Литви, що якщо хоч одна нога людини з «Вагнера» буде на незалежній території Литви або Польщі, знищено буде «вагнерівців» усіх, де б вони всі інші не знаходилися, на будь-якій території», - наголосив глава Української держави, додавши, що Вільнюський саміт є «прекрасною платформою, щоб зробити такий прямий меседж щодо захисту».



Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рф Сергія Шойгу.



Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів. У вівторок



Ватажок ПВК "Вагнер" та його оточення зможуть перебратися до Білорусі. Лукашенко вже заявив, що хоче аби бойовики ПВК "Вагнер" передавали свій бойовий досвід білоруській армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпереконаний, що контингент ПВК «Вагнер» у Білорусі буде незначним, оскільки більше як 20 тисяч «вагнерівців» уже знищено українськими силами оборони.Ситуація на півночі України незмінна і контрольована, зазначив глава держави під час спільної з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литвипресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу «Вагнерівці» є на тимчасово окупованій території України. Вони є і були на Луганщині, це правда. Багато з них знищили наші Збройні сили, сили оборони і безпеки – більше 20 тисяч їх було знищено. Тому ту кількість, яка пішла, скажімо так у позитивному сенсі, пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий», - сказав Зеленський.Президент також запевнив, що українська армія вважає, що ситуація на півночі нашої держави попри присутність «вагнерівців» у Білорусі незмінна і контрольована.Він також підкреслив, що в Україні у «вагнерівців» точно не буде такого шляху, який вони пройшли в росії під час бунту Євгена Пригожина, оскільки українське військо потужне і сучасне не на словах.Водночас Зеленський висловив переконання, що на саміті НАТО у Вільнюсі мають прозвучати чіткі безпекові меседжі від Альянсу для Польщі і Литви, які також межують з Білоруссю.«Якщо Альянс - це дійсно потужний безпековий союз рівних держав, то НАТО повинно одноголосно сказати суспільствам Польщі і Литви, що якщо хоч одна нога людини з «Вагнера» буде на незалежній території Литви або Польщі, знищено буде «вагнерівців» усіх, де б вони всі інші не знаходилися, на будь-якій території», - наголосив глава Української держави, додавши, що Вільнюський саміт є «прекрасною платформою, щоб зробити такий прямий меседж щодо захисту».Ватажок ПВК "Вагнер"23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони рфпровів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів. У вівторок Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина у Білорусь Ватажок ПВК "Вагнер" та його оточення зможуть перебратися до Білорусі. Лукашенко вже заявив, що хоче аби бойовики ПВК "Вагнер" передавали свій бойовий досвід білоруській армії.

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