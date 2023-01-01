Довічний термін ув’язнення отримав прокурор, який «здавав» ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині





Про це



На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури засуджений до довічного позбавлення волі.



За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону його визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).



Як свідчать матеріали слідства, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур рф. Для цього використовував посередника, щоб «відвести сліди від себе».



За наявними даними, він передавав інформацію про:



▪️ оперативну обстановку у Миколаєві та області;



▪️ загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;



▪️ результати обстрілів Миколаєва;



▪️ добові паролі на блокпости на території області тощо.



Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника рф, за яким також стежила СБУ.



У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.



Наразі суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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