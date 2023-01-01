У Голій Пристані росіяни створили склади награбованого майна, – Маляр





Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.



За словами заступниці міністра, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області російські окупанти облаштовують склади з награбованим майном мешканців та розбирають викрадені автівки.Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони України"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.За словами заступниці міністра, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території росії.

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