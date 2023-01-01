У Голій Пристані росіяни створили склади награбованого майна, – Маляр

У Голій Пристані росіяни створили склади награбованого майна, – Маляр
У тимчасово окупованому місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області російські окупанти облаштовують склади з награбованим майном мешканців та розбирають викрадені автівки.

Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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