У Голій Пристані росіяни створили склади награбованого майна, – Маляр
Сьогодні, 18:36
У тимчасово окупованому місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області російські окупанти облаштовують склади з награбованим майном мешканців та розбирають викрадені автівки.
Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.
За словами заступниці міністра, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території росії.
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Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.
За словами заступниці міністра, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території росії.
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