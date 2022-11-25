З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих
Сьогодні, 18:04
У Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
"Станом на 17:00 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждало 56 осіб (у тому числі 1 дитина) та 7 осіб врятовано.
На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 червня російська армія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області, завдавши двох ракетних ударів: один — по кафе в центрі міста, другий — по приватному сектору села Біленьке біля Краматорська.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
"Станом на 17:00 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждало 56 осіб (у тому числі 1 дитина) та 7 осіб врятовано.
На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 червня російська армія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області, завдавши двох ракетних ударів: один — по кафе в центрі міста, другий — по приватному сектору села Біленьке біля Краматорська.
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