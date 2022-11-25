З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих

З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих
У Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Станом на 17:00 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждало 56 осіб (у тому числі 1 дитина) та 7 осіб врятовано.

На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня російська армія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області, завдавши двох ракетних ударів: один — по кафе в центрі міста, другий — по приватному сектору села Біленьке біля Краматорська.
З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих
З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Краматорськ, ракетний удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих
Сьогодні, 18:04
Довічний термін ув’язнення отримав прокурор, який «здавав» ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині
Сьогодні, 17:40
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 «Кинджалів»
Сьогодні, 17:10
«Вагнерівців» у Білорусі буде небагато, бо українські воїни знищили їх понад 20 тисяч, – Зеленський
Сьогодні, 16:42
Лікарка з Луцька розповіла, чому важливий сонцезахист і який засіб вибрати
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Ракетний удар по Краматорську: є загиблий Ракетний удар по Краматорську: є загиблий
20 січень, 13:18
Росія завдала ракетного удару по Краматорську Росія завдала ракетного удару по Краматорську
20 січень, 10:45
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську Росіяни вдарили ракетами по Краматорську
25 листопад, 2022, 17:50
Кількість загиблих у Краматорську від ракетного удару окупантів зросла до 52 Кількість загиблих у Краматорську від ракетного удару окупантів зросла до 52
08 квітень, 2022, 23:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих
Сьогодні, 18:04
 0
Довічний термін ув’язнення отримав прокурор, який «здавав» ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині
Сьогодні, 17:40
 0
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 «Кинджалів»
Сьогодні, 17:10
 0
«Вагнерівців» у Білорусі буде небагато, бо українські воїни знищили їх понад 20 тисяч, – Зеленський
Сьогодні, 16:42
 0
Лікарка з Луцька розповіла, чому важливий сонцезахист і який засіб вибрати
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8