З-під завалів у Краматорську витягнули вже 11 тіл загиблих





Про це



"Станом на 17:00 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждало 56 осіб (у тому числі 1 дитина) та 7 осіб врятовано.



На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України."Станом на 17:00 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждало 56 осіб (у тому числі 1 дитина) та 7 осіб врятовано.На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, 27 червня російська армія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області , завдавши двох ракетних ударів: один — по кафе в центрі міста, другий — по приватному сектору села Біленьке біля Краматорська.

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