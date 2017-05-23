У Луцьку відбувся чемпіонат з рукопашного бою, у якому змагалися поліцейські. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Змагалися на чемпіонаті шість команд від: ГУНП у Волинській області, роти поліції особливого призначення, а також Луцького та Ковельського районних управлінь та Володимирського і Камінь-Каширського районних відділів поліції.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За результатами змагань перше призове місце виборола команда ГУНП у Волинській області, друге – роти поліції особливого призначення, третє місце – команда Луцького районного управління поліції.
Командам-переможницям та чемпіонам вручили кубки, медалі та грамоти. Нагороди переможцям вручив заступник начальника ГУНП у Волинській області Віталій Ковальчук.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За результатами змагань перше призове місце виборола команда ГУНП у Волинській області, друге – роти поліції особливого призначення, третє місце – команда Луцького районного управління поліції.
Командам-переможницям та чемпіонам вручили кубки, медалі та грамоти. Нагороди переможцям вручив заступник начальника ГУНП у Волинській області Віталій Ковальчук.
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