Литва посилить кордони з Білоруссю через розміщення найманців ПВК «Вагнер»





Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з главою Польщі Анджеєм Дудою і президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондентка



"Ми прийняли відповідні рішення, ми посилимо контррозвідку, розвідку нашу біля кордону, будемо підтримувати нові плани щодо захисту кордону і так само будемо дослухатися до наших партнерів та інших країн-членів НАТО, які так само дали б чітку відповідь по цій ситуації.



На переконання Науседи, ситуація через заколот Євгена Пригожина вимагає нових рішень і заходів, які НАТО має розглянути.



За словами президента Польщі, кордон його країни з Білоруссю піддається гібридним атакам протягом майже двох років.



"Польсько-білоруський кордон піддається гібридній атаці вже практично два роки, у зв’язку з чим там весь час, порівняно з тим, що ми мали скоріше до того, там є велике зміцнення стану безпеки цього кордону. По-перше, набагато більші сили захищають польсько-білоруський кордон. Там ми побудували фізичний бар’єр, і також електронний бар’єр практично на всьому кордоні", — сказав Анджей Дуда.



Він підкреслив, що "цей кордон захищається нами дуже сильно".



"Якщо буде потреба, то будемо цей захист ще збільшувати. Це дуже високий рівень захисту, і дуже професійний", — наголосив Дуда.



Президент Литви Гітанас Науседа і глава Польщі Анджей Дуда 28 червня прибули до Києва з неанонсованими візитами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва посилить контррозвідку і кордони країни з Білоруссю через те, що частина найманців ПВК "Вагнер" після невдалої спроби заколоту розміститься на території РБ.Про це заявив президент Литвина спільній пресконференції з главою Польщіі президентом України, передає кореспондентка Суспільного "Ми прийняли відповідні рішення, ми посилимо контррозвідку, розвідку нашу біля кордону, будемо підтримувати нові плани щодо захисту кордону і так само будемо дослухатися до наших партнерів та інших країн-членів НАТО, які так само дали б чітку відповідь по цій ситуації.На переконання Науседи, ситуація через заколотвимагає нових рішень і заходів, які НАТО має розглянути.За словами президента Польщі, кордон його країни з Білоруссю піддається гібридним атакам протягом майже двох років."Польсько-білоруський кордон піддається гібридній атаці вже практично два роки, у зв’язку з чим там весь час, порівняно з тим, що ми мали скоріше до того, там є велике зміцнення стану безпеки цього кордону. По-перше, набагато більші сили захищають польсько-білоруський кордон. Там ми побудували фізичний бар’єр, і також електронний бар’єр практично на всьому кордоні", — сказав Анджей Дуда.Він підкреслив, що "цей кордон захищається нами дуже сильно"."Якщо буде потреба, то будемо цей захист ще збільшувати. Це дуже високий рівень захисту, і дуже професійний", — наголосив Дуда.Президент Литви Гітанас Науседа і глава Польщі Анджей Дуда 28 червня прибули до Києва з неанонсованими візитами.

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