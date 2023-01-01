Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня
У четвер, 29 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з меншою силою і ввечері зміниться на дощ із грозою.

Народний прогноз погоди: 29 червня відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського. У народі говорили: "На Тихона сонце йде тихіше". Це вважається найтихіший день у році. З Тихона закінчується молоде літо, настає зріле. У цей день влаштовували обід для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, тому що: "Де зайва гною кучка, там зайва буханка хліба". Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються – буде ясний день, товчуться – до негоди.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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