Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня

У четвер, 29 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з меншою силою і ввечері зміниться на дощ із грозою.29 червня відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського. У народі говорили: "На Тихона сонце йде тихіше". Це вважається найтихіший день у році. З Тихона закінчується молоде літо, настає зріле. У цей день влаштовували обід для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, тому що: "Де зайва гною кучка, там зайва буханка хліба". Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються – буде ясний день, товчуться – до негоди.