Президент вручив дружині і доньці танкіста з Волині посмертний орден «Героя України»

Президент вручив дружині і доньці танкіста з Волині посмертний орден «Героя України»
Президент вручив родині загиблого на війні волинянина Олександра Лук'яновича його посмертний орден «Героя України».

Як повідомили в Офісі Президента, відзнаку загиблого бійця отримали його дружина та донька, – пише Суспільне.

33-річний Олександр Лук’янович був старшим механіком-водієм танкового взводу. 25 лютого 2022 року під час захисту кордонів України з боку Білорусі разом із танковим екіпажем волинянин знешкодив до 30 одиниць техніки військ рф.

Загинув боєць 25 лютого 2022 року внаслідок авіаційного удару поблизу смт Іванків Київської області. Окрім дружини та доньки у Олександра Лук'яновича також лишився маленький син.

Президент вручив дружині і доньці танкіста з Волині посмертний орден «Героя України»

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Теги: війна, Росія, Україна, орден, посмертно
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