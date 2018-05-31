У Ківерцях влада передумала «закопувати» 145 мільйонів у стадіон





Інформація про скасування тендерів опублікована на сайті електронних закупівель Прозорро.



«Скасувати тендер UA-2023-06-13-012520-a щодо закупівлі Капітальний ремонт футбольного поля по вул. Шевченка, 17, м. Ківерці Волинської області на суму 72 576 019 грн. з підстави, що передбачена згідно абзацу 2 частини 1 статті 32 Закону, а саме: враховуючи неможливою усунення порушень, що виникли через виявленні порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а саме у тендерній документації не встановлено вимога про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника», - йдеться у тексті.



Також повідомляється про скасування тендеру щодо капітального ремонту бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків на суму понад 72 мільйони гривень.



Нагадаємо, у місті Ківерці, населення якого становить близько 14 тисяч осіб, Олександр Ковальчук опублікував звернення з приводу будівництва. Текст звернення -



Також показали,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно міська влада Ківерців, що на Волині, вирішила побудувати спортивний стадіон за 145 млн грн. Проте після резонансу в соціальних мережах ківерські чиновники вирішили скасувати скандальний тендер, бо поліція знайшла порушення – у тендерній документації не була встановлена вимога про надання антикорупційної програми.Інформація про скасування тендерів опублікована на сайті електронних закупівель Прозорро.«Скасувати тендер UA-2023-06-13-012520-a щодо закупівлі Капітальний ремонт футбольного поля по вул. Шевченка, 17, м. Ківерці Волинської області на суму 72 576 019 грн. з підстави, що передбачена згідно абзацу 2 частини 1 статті 32 Закону, а саме: враховуючи неможливою усунення порушень, що виникли через виявленні порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а саме у тендерній документації не встановлено вимога про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника», - йдеться у тексті.Також повідомляється про скасування тендеру щодо капітального ремонту бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків на суму понад 72 мільйони гривень.Нагадаємо, у місті Ківерці, населення якого становить близько 14 тисяч осіб, хочуть витратити 145 мільйонів гривень бюджетних коштів на стадіон та бігові доріжки. Тема викликала неабиякий резонанс у ЗМІ та соцмережах, адже, як вважають волиняни, у час війни витрачати такі гроші на стадіон, тоді, коли наші воїни мають постійні потреби на фронті, щонайменше недоцільно. 21 червня міський голова Ківерцівопублікував звернення з приводу будівництва. Текст звернення - за посиланням. Також показали, яким буде стадіон за 145 мільйонів у Ківерцях.

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