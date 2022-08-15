Міський голова Ківерців прокоментував будівництво стадіону за 145 мільйонів

Олександр Ковальчук опублікував звернення з приводу будівництва.



Його



"Вже декілька днів триває жваве обговорення будівництва стадіону на території нашої громади в місті Ківерці. Дякую всім небайдужим, хто висловив свою конструктивну чи деструктивну думку. Дякую тим, хто утримався від коментарів, бо розуміє, як формується бюджет ОМС, де беруться гроші і на що їх можна витратити.



Вкотре запрошую всіх жителів громади на обговорення стратегічного плану розвитку нашої громади. Уже було проведено дві робочі зустрічі по напрацюванню стратегії розвитку громади до 2027 року.



Також хочу зауважити, що рішення про виділення коштів на стадіон прийматиметься депутатами колегіально після громадського обговорення. Так само, як приймалося рішення про реконструкцію очисних споруд.



Станом на сьогодні роботи по капітальному ремонту стадіону розраховані на період до 31 грудня 2025 року і будуть проводитись лише за наявності вільних коштів у міському бюджеті на підставі відповідного рішення сесії міської ради.



Розвиток громади залежить від багатьох факторів і безумовно, завдячуючи військовослужбовцям. Звичайно, хотілося б, щоб бюджет наповнювався за рахунок бюджетоутворюючих підприємств, а не за рахунок ПДФО від зарплати військових, але сьогодні маємо такі реалії.



Вкотре наголошуємо, що Ківерцівська міська рада з перших днів повномаштабного вторгнення активно допомагає Захисникам боронити нашу державу від російського ворога. Разом уже виділено 77 мільйонів гривень на потреби військовослужбовців, і ця сума буде збільшуватись аж до самої перемоги, оскільки ми продовжуємо отримувати запити та виділяти кошти на усі потреби наших захисників.



Також, прошу і закликаю жителів громади не "шукати ворога серед своїх", уникати стереотипів та попередніх упереджень, оцінювати роботу міської ради та депутатського корпусу адекватно, попередньо перевіривши та уточнивши інформацію.



І запрошуємо жителів громади на найближче чергове громадське обговорення, де спільно будемо приймати усі рішення стосовно розбудови нашого міста та громади в цілому".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ківерці, населення якого становить близько 14 тисяч осіб, хочуть витратити 145 мільйонів гривень бюджетних коштів на стадіон та бігові доріжки. Тема викликала неабиякий резонанс у ЗМІ та соцмережах, адже, як вважають волиняни, у час війни витрачати такі гроші на стадіон, тоді, коли наші воїни мають постійні потреби на фронті, щонайменше недоцільно. Вочевидь, аби знизити суспільний градус напруги, сьогодні, 21 червня, міський голова Ківерцівопублікував звернення з приводу будівництва.Його допис подаємо без змін:"Вже декілька днів триває жваве обговорення будівництва стадіону на території нашої громади в місті Ківерці. Дякую всім небайдужим, хто висловив свою конструктивну чи деструктивну думку. Дякую тим, хто утримався від коментарів, бо розуміє, як формується бюджет ОМС, де беруться гроші і на що їх можна витратити.Вкотре запрошую всіх жителів громади на обговорення стратегічного плану розвитку нашої громади. Уже було проведено дві робочі зустрічі по напрацюванню стратегії розвитку громади до 2027 року.Також хочу зауважити, що рішення про виділення коштів на стадіон прийматиметься депутатами колегіально після громадського обговорення. Так само, як приймалося рішення про реконструкцію очисних споруд.Станом на сьогодні роботи по капітальному ремонту стадіону розраховані на період до 31 грудня 2025 року і будуть проводитись лише за наявності вільних коштів у міському бюджеті на підставі відповідного рішення сесії міської ради.Розвиток громади залежить від багатьох факторів і безумовно, завдячуючи військовослужбовцям. Звичайно, хотілося б, щоб бюджет наповнювався за рахунок бюджетоутворюючих підприємств, а не за рахунок ПДФО від зарплати військових, але сьогодні маємо такі реалії.Вкотре наголошуємо, що Ківерцівська міська рада з перших днів повномаштабного вторгнення активно допомагає Захисникам боронити нашу державу від російського ворога. Разом уже виділено 77 мільйонів гривень на потреби військовослужбовців, і ця сума буде збільшуватись аж до самої перемоги, оскільки ми продовжуємо отримувати запити та виділяти кошти на усі потреби наших захисників.Також, прошу і закликаю жителів громади не "шукати ворога серед своїх", уникати стереотипів та попередніх упереджень, оцінювати роботу міської ради та депутатського корпусу адекватно, попередньо перевіривши та уточнивши інформацію.І запрошуємо жителів громади на найближче чергове громадське обговорення, де спільно будемо приймати усі рішення стосовно розбудови нашого міста та громади в цілому".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію