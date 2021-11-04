На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів

На Волині у власність держави повернули землі історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.У власність держави повернули земельну ділянку площею 4 гектари й вартістю 18,8 мільйона гривень.Земельна ділянка, яка перебувала у постійному користуванні Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та на якій розташована пам'ятка археології національного значення Городище-Вали ІХ-ХШ ст., вибула із земель державної власності в результаті ухвалення міською радою спірного рішення та подальшого внесення відомостей до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Вибуття земель історико-культурного призначення із власності держави є незаконним – довели прокурори в суді.Відтак, земельна ділянка із розташованою на ній пам'яткою повернута у власність держави.