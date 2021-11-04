На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів

На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів
На Волині у власність держави повернули землі історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

У власність держави повернули земельну ділянку площею 4 гектари й вартістю 18,8 мільйона гривень.

Земельна ділянка, яка перебувала у постійному користуванні Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та на якій розташована пам'ятка археології національного значення Городище-Вали ІХ-ХШ ст., вибула із земель державної власності в результаті ухвалення міською радою спірного рішення та подальшого внесення відомостей до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вибуття земель історико-культурного призначення із власності держави є незаконним – довели прокурори в суді.

Відтак, земельна ділянка із розташованою на ній пам'яткою повернута у власність держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: заповідник, власність держави, «Стародавній Володимир»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині суд виправдав підозрюваного у корупції чиновника: подробиці
Сьогодні, 17:28
6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО
Сьогодні, 17:10
На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів
Сьогодні, 16:50
Завтра у Луцьку попрощаються з двома Героями, ще з одним — у Луцькому районі
Сьогодні, 16:30
Міський голова Ківерців прокоментував будівництво стадіону за 145 мільйонів
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
На Волині понад 27 гектарів лісових земель повернули у власність держави На Волині понад 27 гектарів лісових земель повернули у власність держави
17 червень, 07:10
На Волині 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень повернули у власність держави На Волині 32 гектари лісових земель вартістю 95 мільйонів гривень повернули у власність держави
24 травень, 15:40
На Волині в незаконну оренду передали майже 20 гектарів заказника На Волині в незаконну оренду передали майже 20 гектарів заказника
04 листопад, 2021, 08:34
На території заповідника в Луцьку тихцем звели споруду впритул до пам'яток На території заповідника в Луцьку тихцем звели споруду впритул до пам'яток
25 серпень, 2021, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку маршрутка на світлофорі влетіла у легковик, той — у інше авто. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Встиг побувати вдома і обійняти рідних: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Стольніцьким
Сьогодні, 17:50
 0
Волинські тероборонівці знищили на Сході спостережну вежу окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
 0
На Волині суд виправдав підозрюваного у корупції чиновника: подробиці
Сьогодні, 17:28
 0
6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8