На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів
Сьогодні, 16:50
На Волині у власність держави повернули землі історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
У власність держави повернули земельну ділянку площею 4 гектари й вартістю 18,8 мільйона гривень.
Земельна ділянка, яка перебувала у постійному користуванні Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та на якій розташована пам'ятка археології національного значення Городище-Вали ІХ-ХШ ст., вибула із земель державної власності в результаті ухвалення міською радою спірного рішення та подальшого внесення відомостей до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Вибуття земель історико-культурного призначення із власності держави є незаконним – довели прокурори в суді.
Відтак, земельна ділянка із розташованою на ній пам'яткою повернута у власність держави.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
У власність держави повернули земельну ділянку площею 4 гектари й вартістю 18,8 мільйона гривень.
Земельна ділянка, яка перебувала у постійному користуванні Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та на якій розташована пам'ятка археології національного значення Городище-Вали ІХ-ХШ ст., вибула із земель державної власності в результаті ухвалення міською радою спірного рішення та подальшого внесення відомостей до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Вибуття земель історико-культурного призначення із власності держави є незаконним – довели прокурори в суді.
Відтак, земельна ділянка із розташованою на ній пам'яткою повернута у власність держави.
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Сьогодні, 16:50
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