6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО

За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури Волинської області 38-річного жителя Рівненщини викрили в незаконному переправленні осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, чоловік за грошову винагороду у 6 000 доларів США забезпечував внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.У такий спосіб він уможливлював виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.Увечері 19 червня 2023 року поблизу митного поста «Устилуг» громадянина було затримано.Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Встановлюються особи його спільників.Викрито факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон спільно з працівниками Волинського управління ДВБ Національної поліції України та відділу внутрішньої і власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.