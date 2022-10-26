6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО
Сьогодні, 17:10
За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури Волинської області 38-річного жителя Рівненщини викрили в незаконному переправленні осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік за грошову винагороду у 6 000 доларів США забезпечував внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
У такий спосіб він уможливлював виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.
Увечері 19 червня 2023 року поблизу митного поста «Устилуг» громадянина було затримано.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Встановлюються особи його спільників.
Викрито факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон спільно з працівниками Волинського управління ДВБ Національної поліції України та відділу внутрішньої і власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік за грошову винагороду у 6 000 доларів США забезпечував внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
У такий спосіб він уможливлював виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.
Увечері 19 червня 2023 року поблизу митного поста «Устилуг» громадянина було затримано.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Встановлюються особи його спільників.
Викрито факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон спільно з працівниками Волинського управління ДВБ Національної поліції України та відділу внутрішньої і власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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