6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО

6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО
За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури Волинської області 38-річного жителя Рівненщини викрили в незаконному переправленні осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік за грошову винагороду у 6 000 доларів США забезпечував внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.

У такий спосіб він уможливлював виїзд ухилянтів у країни Євросоюзу.
Увечері 19 червня 2023 року поблизу митного поста «Устилуг» громадянина було затримано.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Встановлюються особи його спільників.

Викрито факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон спільно з працівниками Волинського управління ДВБ Національної поліції України та відділу внутрішньої і власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.
6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО
6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Військовозобов'язані, кордон, ухилянти, Волинь
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