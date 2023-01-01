Завтра у Луцьку попрощаються з двома Героями, ще з одним — у Луцькому районі
Сьогодні, 16:30
Завтра, 22 червня, об 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування двох захисників: Геннадія Лукашука і Сергія Ніверського. Цього ж дня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбудеться відспівування Гарджали Миколи Володимировича.
Про це повідомили у міськраді.
Лукашук Геннадій Віталійович (09.09.1966 року народження) загинув 18 червня в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Ніверський Сергій Степанович (08.08.1974 року народження) загинув 19 червня в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.
Обох Героїв поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа.
О 14 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбудеться відспівування Гарджали Миколи Володимировича (06.12.1994 року народження), який загинув 11 червня в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Полонка.
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Про це повідомили у міськраді.
Лукашук Геннадій Віталійович (09.09.1966 року народження) загинув 18 червня в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Ніверський Сергій Степанович (08.08.1974 року народження) загинув 19 червня в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.
Обох Героїв поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа.
О 14 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка відбудеться відспівування Гарджали Миколи Володимировича (06.12.1994 року народження), який загинув 11 червня в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Полонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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