Повідомили про загибель на війні трьох жителів Луцька

Під час виконання бойових завдань загинули лучаниПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Гарджала Микола Володимирович, 06.12.1994 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 1 кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3 штурмового батальйону.Солдат Гарджала Микола Володимирович загинув 11.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.Лучанин Лукашук Геннадій Віталійович, 09.09.1966 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду старшого навідника 6 протитанкового відділення протитанкового взводу 1 механізованого батальйону.Солдат Лукашук Геннадій Віталійович загинув 18.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.Лучанин Ніверський Сергій Степанович, 08.08.1974 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду кулеметника 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.Старший сержант Ніверський Сергій Степанович загинув 19.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.