Про сміливих та коханих: добрі новини від ВолиньPost за 20 червня

Сьогодні ми писали про сміливість та кохання. А головні герої та героїні цих текстів ‒ ви ‒ українці та українки!У добірці добрих новин за 20 червня нагадаємо вам про таке:13 червня у селі Привітне Локачинської громади під час вечірньої прогулянки 16-річна місцева мешканкавитягнула з води 5-річного, який тонув.Уже на суші Анастасія з матір’ю та молодшим братом надали 5-річному Дмитру першу допомогу. До приїзду медиків вони забрали його до себе додому. Потім медики швидкої відвезли дитину до лікарні. Зараз із хлопчиком усе гаразд, він продовжує відновлення. На щастя, сміливість юної волинянки запобігла трагедії.У Музеї історії сільського господарства Волині-Скансен, що в селі Рокині Луцького району, розпочалися реставраційні роботи. Зараз тут приводять до ладу хати з експозиції, обробляють їх від шкідників, перекривають покрівлі.Однак, попри те, що реставраційні роботи тривають, музей-скансен у Рокинях відкритий для відвідувачів.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 20 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 20.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб,- танків ‒ 3997 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,- артилерійських систем – 3888 (+23) од,- РСЗВ – 614 (+4) од,- засобів ППО ‒ 372 (+2) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 306 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),- крилатих ракет ‒ 1214 (+3),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,- спеціальної техніки ‒ 531 (+5).«"Два кольори", "Балада про мальви", "Ніч яка місячна", "Ой у вишневому саду", "Я піду в далекі гори", "Край, мій рідний край", "Червона рута"... Саме ці пісні супроводжують українців впродовж усього життя. Отож, вони й чимало інших композицій прозвучать у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру на концерті до Дня Конституції України "Все буде Україна"», – йдеться у дописі волинського драмтеатру.Концерт відбудетьсяКвитки – за посиланням:або у касі театру.таз села Микуличі Зимнівської громади Володимирського району по 85. У любові та злагоді прожили 62 роки, народили та виховали двох доньок – Ольгу та Ларису. Мають четверо онуків та четверо правнуків. Жінка понад п’ятдесят літ пропрацювала фельдшером, чоловік спочатку трудився електриком, потім змінив професію на зв’язківця, і до самої пенсії, а це цілих тридцять сім років встановлював та лагодив зв’язок.У Луцьку на Театральному майдані нагородили випускників-медалістів. Тих, чиї останні шкільні роки пройшли під звуки повітряних тривог, та які, попри нелегкі умови для навчання, закінчили міські заклади освіти «на відмінно».