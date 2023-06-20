Про сміливих та коханих: добрі новини від ВолиньPost за 20 червня
Сьогодні, 23:23
Сьогодні ми писали про сміливість та кохання. А головні герої та героїні цих текстів ‒ ви ‒ українці та українки!
У добірці добрих новин за 20 червня нагадаємо вам про таке:
Не вміє плавати, але кинулася у воду: на Волині ліцеїстка врятувала хлопчика, який тонув
13 червня у селі Привітне Локачинської громади під час вечірньої прогулянки 16-річна місцева мешканка Анастасія Голубова витягнула з води 5-річного Дмитра, який тонув.
Уже на суші Анастасія з матір’ю та молодшим братом надали 5-річному Дмитру першу допомогу. До приїзду медиків вони забрали його до себе додому. Потім медики швидкої відвезли дитину до лікарні. Зараз із хлопчиком усе гаразд, він продовжує відновлення. На щастя, сміливість юної волинянки запобігла трагедії.
У музеї-скансені на Волині реставрують автентичні хати
У Музеї історії сільського господарства Волині-Скансен, що в селі Рокині Луцького району, розпочалися реставраційні роботи. Зараз тут приводять до ладу хати з експозиції, обробляють їх від шкідників, перекривають покрівлі.
Однак, попри те, що реставраційні роботи тривають, музей-скансен у Рокинях відкритий для відвідувачів.
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських вояк
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 20 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 20.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб,
- танків ‒ 3997 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
- артилерійських систем – 3888 (+23) од,
- РСЗВ – 614 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 372 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1214 (+3),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
- спеціальної техніки ‒ 531 (+5).
Театр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Конституції
«"Два кольори", "Балада про мальви", "Ніч яка місячна", "Ой у вишневому саду", "Я піду в далекі гори", "Край, мій рідний край", "Червона рута"... Саме ці пісні супроводжують українців впродовж усього життя. Отож, вони й чимало інших композицій прозвучать у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру на концерті до Дня Конституції України "Все буде Україна"», – йдеться у дописі волинського драмтеатру.
Концерт відбудеться 25 червня о 18:00.
Квитки – за посиланням: http://surl.li/igayi або у касі театру.
На Волині подружжя повінчалося після 50 років спільного життя, а діти влаштували вдома сюрприз
Антоніні Митрофанівні та Петру Варламовичу Хомюкам з села Микуличі Зимнівської громади Володимирського району по 85. У любові та злагоді прожили 62 роки, народили та виховали двох доньок – Ольгу та Ларису. Мають четверо онуків та четверо правнуків. Жінка понад п’ятдесят літ пропрацювала фельдшером, чоловік спочатку трудився електриком, потім змінив професію на зв’язківця, і до самої пенсії, а це цілих тридцять сім років встановлював та лагодив зв’язок.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«Вчились у підвалах та без світла, але ми впоралися»: у Луцьку нагородили медалістів
У Луцьку на Театральному майдані нагородили випускників-медалістів. Тих, чиї останні шкільні роки пройшли під звуки повітряних тривог, та які, попри нелегкі умови для навчання, закінчили міські заклади освіти «на відмінно».
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У добірці добрих новин за 20 червня нагадаємо вам про таке:
Не вміє плавати, але кинулася у воду: на Волині ліцеїстка врятувала хлопчика, який тонув
13 червня у селі Привітне Локачинської громади під час вечірньої прогулянки 16-річна місцева мешканка Анастасія Голубова витягнула з води 5-річного Дмитра, який тонув.
Уже на суші Анастасія з матір’ю та молодшим братом надали 5-річному Дмитру першу допомогу. До приїзду медиків вони забрали його до себе додому. Потім медики швидкої відвезли дитину до лікарні. Зараз із хлопчиком усе гаразд, він продовжує відновлення. На щастя, сміливість юної волинянки запобігла трагедії.
У музеї-скансені на Волині реставрують автентичні хати
У Музеї історії сільського господарства Волині-Скансен, що в селі Рокині Луцького району, розпочалися реставраційні роботи. Зараз тут приводять до ладу хати з експозиції, обробляють їх від шкідників, перекривають покрівлі.
Однак, попри те, що реставраційні роботи тривають, музей-скансен у Рокинях відкритий для відвідувачів.
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських вояк
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 20 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 20.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб,
- танків ‒ 3997 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
- артилерійських систем – 3888 (+23) од,
- РСЗВ – 614 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 372 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1214 (+3),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
- спеціальної техніки ‒ 531 (+5).
Театр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Конституції
«"Два кольори", "Балада про мальви", "Ніч яка місячна", "Ой у вишневому саду", "Я піду в далекі гори", "Край, мій рідний край", "Червона рута"... Саме ці пісні супроводжують українців впродовж усього життя. Отож, вони й чимало інших композицій прозвучать у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру на концерті до Дня Конституції України "Все буде Україна"», – йдеться у дописі волинського драмтеатру.
Концерт відбудеться 25 червня о 18:00.
Квитки – за посиланням: http://surl.li/igayi або у касі театру.
На Волині подружжя повінчалося після 50 років спільного життя, а діти влаштували вдома сюрприз
Антоніні Митрофанівні та Петру Варламовичу Хомюкам з села Микуличі Зимнівської громади Володимирського району по 85. У любові та злагоді прожили 62 роки, народили та виховали двох доньок – Ольгу та Ларису. Мають четверо онуків та четверо правнуків. Жінка понад п’ятдесят літ пропрацювала фельдшером, чоловік спочатку трудився електриком, потім змінив професію на зв’язківця, і до самої пенсії, а це цілих тридцять сім років встановлював та лагодив зв’язок.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«Вчились у підвалах та без світла, але ми впоралися»: у Луцьку нагородили медалістів
У Луцьку на Театральному майдані нагородили випускників-медалістів. Тих, чиї останні шкільні роки пройшли під звуки повітряних тривог, та які, попри нелегкі умови для навчання, закінчили міські заклади освіти «на відмінно».
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Про сміливих та коханих: добрі новини від ВолиньPost за 20 червня
Сьогодні, 23:23
Повідомили про загибель на війні трьох жителів Луцька
Сьогодні, 22:05
На Волині визначили двох претендентів на «Медичного Оскара»
Сьогодні, 21:18
Сім спортсменів з Волині потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023: хто вони
Сьогодні, 20:30
Медіа