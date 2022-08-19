На Волині подружжя повінчалося після 50 років спільного життя, а діти влаштували вдома сюрприз

Антоніні Митрофанівні та Петру Варламовичу Хомюкам з села Микуличі Зимнівської громади Володимирського району по 85. У любові та злагоді прожили 62 роки, народили та виховали двох доньок – Ольгу та Ларису. Мають четверо онуків та четверо правнуків. Жінка понад п’ятдесят літ пропрацювала фельдшером, чоловік спочатку трудився електриком, потім змінив професію на зв’язківця, і до самої пенсії, а це цілих тридцять сім років встановлював та лагодив зв’язок.



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Через хворобу батька замість навчання пішов пасти корови



Народився Петро Варламович у Яковичах. По закінченні семи класів був змушений піти пасти корови у колгосп.



«Захворів батько, і комусь потрібно було взяти на себе чоловічі обов’язки. Тож про подальше навчання не йшлося, - ділиться спогадами Петро Хомюк. – Потім була служба в армії, а коли у 1959 році він помер, мене демобілізували, і я пішов працювати електриком. Того ж року познайомився з Тонею. Вона якраз приїхала після закінчення медучилища з Сумщини по розподіленню у наше село працювати у місцеву лікарню. Згодом одружилися і переїхали у Микуличі, бо у Яковичах лікарню закрили. Спочатку винаймали житло, згодом вирішили збудувати власне».



У ті роки проводили електрифікацію населених пунктів, і Петру Хомюку доводилося постійно бути у відрядженні, через що мало бачились з дружиною. П’ятидні, Черників, Любомльський край, - населені пункти, у яких проводив світло. Робота була не з легких, але платили непогано, і він працював, щоб якнайшвидше звести власний дім.



«Ми кожну копійку відкладали, і на початку 60-х нарешті збудували будинок. Щоб бути поруч із сім’єю, вирішив змінити роботу. З дружиною тримали господарство: кури, дві корови та коня, мали город. З роками стало все важче доглядати за усім, доньки повиходили заміж та роз’їхалися, тож довелося продати спочатку корів. Коника залишив, ним ще сусідські городи обробляв, та з часом був змушений продати і його. З усього господарства залишилось кілька курок та півень. А ще грядка картоплі, яку обробляю, щоб без діла не сидіти. Встану рано, піду з сапкою, рядок прополю і відпочиваю, потім знову до роботи».



У 85 співає у церкві, відвідує ярмарки та знає на пам’ять «корону»



Петро Варламович у свої 85 є досить енергійним. Зі слів сусідки Ірини Новосад, співає у церкві, колись був старостою у ній, відвідує ярмарки у місті, порається по господарству та їздить велосипедом. А ще знає на пам’ять корону, яку колись читали на весіллях, куди його часто запрошували за «дружбу», а також на сватання.



«Ще жодного разу не було такого, щоб у Володимирі був ярмарок, і Петро Варламович не був на ньому. Добирався туди на ровері, і не тільки у місто. Пам’ятаю, якось нарвав вишень та повіз до сестри, котра проживає у Володимирівці, та якраз мала пироги пекти. А за кілька годин поїхав знову, привіз випічку та пригощав сусідів».



Люди дуже поважають і шанують цю чудову подружню пару, яка є взірцем подружнього життя та прикладом того, як потрібно любити й поважати один одного. Їх завжди запрошують на різноманітні заходи та свята, між собою односельці називають талісманами села. Ніхто ніколи не чув, щоб вони сварилися і дорікали один одному. «Ти ж мене не будеш сварити», - каже Митрофанівна Варламовичу, коли щось забула зробити. «Ти ж не хотіла так вчинити, правда?», - відповідає він. На перший погляд, такі прості слова, а як багато значать у стосунках».



Повінчалися через 50 років, а діти влаштували вдома сюрприз



Через п’ятдесят років спільного життя подружжя Хомюків вирішило повінчатися. Підштовхнув до цього рішення священник місцевої церкви, у якій Петро Варламович був старостою.



«Якось у розмові він поцікавився, чи ми вінчані? А хто у ті часи вінчався? Тоді ж церква під забороною була. І порадив закріпити шлюб небесах. Пам’ятаю, прийшов до храму й кажу півчим, щоб не розходилися після служби, бо буде вінчання. Ті стали гадати, хто ж молодята, бо ніхто того дня не одружувався? Яким же було їхнє здивування, коли дізналися, що то ми з Митрофанівною. А вдома на нас чекав сюрприз від дітей, котрі влаштували застілля».



У розмові чоловік з особливою теплотою та ніжністю розповідає про дружину, яка для нього є найдорожчою людиною у світі. Він дякує Богу за прожиті разом роки, і просить у нього лише здоров’я для обох, бо за життя не раз переконувався у тому, що воно є найціннішим подарунком від Бога.



Якось на нього впав стовп, і він пів року був прикутий до ліжка. Увесь цей час за ним доглядала Митрофанівна. Іншим разом впав з верби на сокиру і поламав ребра. А ще був випадок, коли з дзвіниці падав. В результаті довго оговтувався у лікарні.



Про секрет щасливого шлюбу та останнє бажання Петра Хомюка



На запитання: у чому секрет щасливого подружнього життя, Петро Варламович відповідає, - у коханні. Як немає кохання, ніщо не втримає.



«Коли хтось каже, що любов минає, скажу, то не любов, а забава. Сьогодні люди розпещені, не знають, що таке справжнє кохання та праця. Коли ми побралися, нам жодною копійкою ніхто не допоміг. Пригадую, як будувалися, і я їздив коником по очерет. А вечорами з Тонею, мамою та бабусею сідали та кожну очеретину чкурували та слухати радіо, бо телевізора ще не було. А коли штукатурили хату, Митрофанівна підносила майстрам цементний розчин, бо я на той час був у відряджені. І це при тому, що вона була змушена ходити на виклики у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди. Але жодного разу не докоряла мені, що мусить справлятися з усім сама».



Петро Варламович пригадує, як неодноразово вночі дружина вставала і бігла до хворого. До кожного ставилась з любов’ю і турботою, була дуже відповідальною. За це люди поважали та любили її.



«Якось поїхала на курси підвищення кваліфікації, а одній жінці прийшов час народжувати. Ввечері вона вже була у неї. Приходить додому і плаче. Питаю, що сталося? Відповідає, не має кому завезти у пологовий. Зв’язку тоді не було. Я встав, пішов під’єднав зв’язок та викликав швидку, яка забрала породілля. Не було жодного дня, щоб її не викликали. Якось мали їхати у гості, я вже завів мотоцикл, як надійшов виклик. В результаті довелося їхати самому».



Та одного разу трапився прикрий випадок, який ледь не коштував Антоніні Митрофанівні позбавлення волі. Отруїлася дитина, і вона викликала швидку та повезла її у лікарню. На жаль, дитя померло, і батьки звинуватили фельдшерку. На час слідства її відсторонили від виконання службових обов’язків. Та люди стали на захист, почали писати у різні інстанції, навіть з Києва приїжджали кореспонденти, і її повернули.



«Ми прожили щасливе життя, і дякуємо Господу за кожну мить, проведену разом. Не знаю, скільки нам відведено часу, і коли прийде остання година, але хотілося б померти разом, - говорить Петро Варламович, і додає, що таке не часто буває у житті. - Однак у селі був випадок, коли ховали подружжя в один день. Спочатку померла дружина, і коли труна з тілом стояла у хаті, її чоловік пішов в іншу кімнату прилягти і не прокинувся. Поховали їх в одній могилі. Митрофанівна жартома каже, що старість застане мене у дорозі. Вона вже застала, але вдома. А от смерть може застати будь-де. Але на все воля Божа. Та якщо судилося ще пожити, хотілося б залишитись при здоровому глузді та пам’яті, і не бути тягарем для рідних».



Жанна БІЛОЦЬКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! таз села Микуличі Зимнівської громади Володимирського району по 85. У любові та злагоді прожили 62 роки, народили та виховали двох доньок –та. Мають четверо онуків та четверо правнуків. Жінка понад п’ятдесят літ пропрацювала фельдшером, чоловік спочатку трудився електриком, потім змінив професію на зв’язківця, і до самої пенсії, а це цілих тридцять сім років встановлював та лагодив зв’язок.Про це пише ВСН. Народився Петро Варламович у Яковичах. По закінченні семи класів був змушений піти пасти корови у колгосп.«Захворів батько, і комусь потрібно було взяти на себе чоловічі обов’язки. Тож про подальше навчання не йшлося, - ділиться спогадами Петро Хомюк. – Потім була служба в армії, а коли у 1959 році він помер, мене демобілізували, і я пішов працювати електриком. Того ж року познайомився з Тонею. Вона якраз приїхала після закінчення медучилища з Сумщини по розподіленню у наше село працювати у місцеву лікарню. Згодом одружилися і переїхали у Микуличі, бо у Яковичах лікарню закрили. Спочатку винаймали житло, згодом вирішили збудувати власне».У ті роки проводили електрифікацію населених пунктів, і Петру Хомюку доводилося постійно бути у відрядженні, через що мало бачились з дружиною. П’ятидні, Черників, Любомльський край, - населені пункти, у яких проводив світло. Робота була не з легких, але платили непогано, і він працював, щоб якнайшвидше звести власний дім.«Ми кожну копійку відкладали, і на початку 60-х нарешті збудували будинок. Щоб бути поруч із сім’єю, вирішив змінити роботу. З дружиною тримали господарство: кури, дві корови та коня, мали город. З роками стало все важче доглядати за усім, доньки повиходили заміж та роз’їхалися, тож довелося продати спочатку корів. Коника залишив, ним ще сусідські городи обробляв, та з часом був змушений продати і його. З усього господарства залишилось кілька курок та півень. А ще грядка картоплі, яку обробляю, щоб без діла не сидіти. Встану рано, піду з сапкою, рядок прополю і відпочиваю, потім знову до роботи».Петро Варламович у свої 85 є досить енергійним. Зі слів сусідки, співає у церкві, колись був старостою у ній, відвідує ярмарки у місті, порається по господарству та їздить велосипедом. А ще знає на пам’ять корону, яку колись читали на весіллях, куди його часто запрошували за «дружбу», а також на сватання.«Ще жодного разу не було такого, щоб у Володимирі був ярмарок, і Петро Варламович не був на ньому. Добирався туди на ровері, і не тільки у місто. Пам’ятаю, якось нарвав вишень та повіз до сестри, котра проживає у Володимирівці, та якраз мала пироги пекти. А за кілька годин поїхав знову, привіз випічку та пригощав сусідів».Люди дуже поважають і шанують цю чудову подружню пару, яка є взірцем подружнього життя та прикладом того, як потрібно любити й поважати один одного. Їх завжди запрошують на різноманітні заходи та свята, між собою односельці називають талісманами села. Ніхто ніколи не чув, щоб вони сварилися і дорікали один одному. «Ти ж мене не будеш сварити», - каже Митрофанівна Варламовичу, коли щось забула зробити. «Ти ж не хотіла так вчинити, правда?», - відповідає він. На перший погляд, такі прості слова, а як багато значать у стосунках».Через п’ятдесят років спільного життя подружжя Хомюків вирішило повінчатися. Підштовхнув до цього рішення священник місцевої церкви, у якій Петро Варламович був старостою.«Якось у розмові він поцікавився, чи ми вінчані? А хто у ті часи вінчався? Тоді ж церква під забороною була. І порадив закріпити шлюб небесах. Пам’ятаю, прийшов до храму й кажу півчим, щоб не розходилися після служби, бо буде вінчання. Ті стали гадати, хто ж молодята, бо ніхто того дня не одружувався? Яким же було їхнє здивування, коли дізналися, що то ми з Митрофанівною. А вдома на нас чекав сюрприз від дітей, котрі влаштували застілля».У розмові чоловік з особливою теплотою та ніжністю розповідає про дружину, яка для нього є найдорожчою людиною у світі. Він дякує Богу за прожиті разом роки, і просить у нього лише здоров’я для обох, бо за життя не раз переконувався у тому, що воно є найціннішим подарунком від Бога.Якось на нього впав стовп, і він пів року був прикутий до ліжка. Увесь цей час за ним доглядала Митрофанівна. Іншим разом впав з верби на сокиру і поламав ребра. А ще був випадок, коли з дзвіниці падав. В результаті довго оговтувався у лікарні.На запитання: у чому секрет щасливого подружнього життя, Петро Варламович відповідає, - у коханні. Як немає кохання, ніщо не втримає.«Коли хтось каже, що любов минає, скажу, то не любов, а забава. Сьогодні люди розпещені, не знають, що таке справжнє кохання та праця. Коли ми побралися, нам жодною копійкою ніхто не допоміг. Пригадую, як будувалися, і я їздив коником по очерет. А вечорами з Тонею, мамою та бабусею сідали та кожну очеретину чкурували та слухати радіо, бо телевізора ще не було. А коли штукатурили хату, Митрофанівна підносила майстрам цементний розчин, бо я на той час був у відряджені. І це при тому, що вона була змушена ходити на виклики у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди. Але жодного разу не докоряла мені, що мусить справлятися з усім сама».Петро Варламович пригадує, як неодноразово вночі дружина вставала і бігла до хворого. До кожного ставилась з любов’ю і турботою, була дуже відповідальною. За це люди поважали та любили її.«Якось поїхала на курси підвищення кваліфікації, а одній жінці прийшов час народжувати. Ввечері вона вже була у неї. Приходить додому і плаче. Питаю, що сталося? Відповідає, не має кому завезти у пологовий. Зв’язку тоді не було. Я встав, пішов під’єднав зв’язок та викликав швидку, яка забрала породілля. Не було жодного дня, щоб її не викликали. Якось мали їхати у гості, я вже завів мотоцикл, як надійшов виклик. В результаті довелося їхати самому».Та одного разу трапився прикрий випадок, який ледь не коштував Антоніні Митрофанівні позбавлення волі. Отруїлася дитина, і вона викликала швидку та повезла її у лікарню. На жаль, дитя померло, і батьки звинуватили фельдшерку. На час слідства її відсторонили від виконання службових обов’язків. Та люди стали на захист, почали писати у різні інстанції, навіть з Києва приїжджали кореспонденти, і її повернули.«Ми прожили щасливе життя, і дякуємо Господу за кожну мить, проведену разом. Не знаю, скільки нам відведено часу, і коли прийде остання година, але хотілося б померти разом, - говорить Петро Варламович, і додає, що таке не часто буває у житті. - Однак у селі був випадок, коли ховали подружжя в один день. Спочатку померла дружина, і коли труна з тілом стояла у хаті, її чоловік пішов в іншу кімнату прилягти і не прокинувся. Поховали їх в одній могилі. Митрофанівна жартома каже, що старість застане мене у дорозі. Вона вже застала, але вдома. А от смерть може застати будь-де. Але на все воля Божа. Та якщо судилося ще пожити, хотілося б залишитись при здоровому глузді та пам’яті, і не бути тягарем для рідних».Жанна БІЛОЦЬКА

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