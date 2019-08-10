Український дрон із дальністю ураження 1000 кілометрів пройшов успішне застосування

Український дрон із дальністю ураження 1000 кілометрів пройшов успішне застосування
В Україні пройшов успішне застосування безпілотник з дальністю ураження тисяча кілометрів.

Про це повідомила речниця Державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад.

Речниця оприлюднила фотографію з Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором Укроборонпрому Юрієм Гусєвим.

Під фото Сад повідомила про успішне застосування дрону та нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.

«Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, 17 жовтня 2022 року, після чергової атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136», «Укроборонпром» оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: «Дальність – 1000 км, вага бойової частини –75 кг. Завершуємо розробку».

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Теги: безпілотник, «Укроборонпром», Валерій Залужний
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