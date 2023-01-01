Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО

Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО
Склад Волинської митниці поповнився рибальським спорядженням вартістю понад 3 млн грн.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Одиночні чи підібрані у комплекти сигналізатори ловлі, волосінь на котушках різної специфікації, а загалом понад півтори тонни товару вилучили у справі про порушення митних правил за ознаками, передбаченими частиною 1 статті 483 Митного кодексу.

Це рибальське начиння не було задеклароване у вантажі, який перевізник доставляв від продавця з Гонконгу до покупця в Ужгороді в митному режимі імпорту на умовах поставки. Воно було виявлене на митному посту "Ягодин" у ході повного огляду транспортного засобу з відкриттям та перерахунком вантажних місць. Підставою для направлення на огляд стала невідповідність між задекларованою та фактичною вагою китайської продукції, що поставлялася на умовах зовнішньо-економічного контракту.

"Сталося це через надмірну щедрість продавця (бо не контролював процес завантаження) чи через бажання покупця зекономити на сплаті митних платежів? - згодом розбиратимуться у суді. Адже приховування від митного контролю шляхом подання митному органові документів, що містять неправдиві відомості про найменування та вагу товару - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією", - зазначають на митниці.
Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО
Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО
Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО
Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, Ягодин, рибальське спорядження
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