В Херсоні рятувальники, які розчищали мул, потрапили під обстріл росіян: є загиблий

В Херсоні рятувальники, які розчищали мул, потрапили під обстріл росіян: є загиблий
Росія 20 червня обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 20 червня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, відомо про одного загиблого.

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Теги: Росія, Херсон, рятувальники
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