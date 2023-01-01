В Херсоні рятувальники, які розчищали мул, потрапили під обстріл росіян: є загиблий
Сьогодні, 16:40
Росія 20 червня обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 20 червня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, відомо про одного загиблого.
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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 20 червня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, відомо про одного загиблого.
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