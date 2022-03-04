Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, – Буданов

Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, – Буданов
Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони замінували ставок-охолоджувач станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - сказав він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію ще навесні 2022 року, об'єкт контролюється російською компанією "Росатом". При цьому станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем загарбників.

Підкреслимо, що останнім часом окупанти посилюють мілітаризацію станції.

Після підриву Каховської ГЕС ризики для атомної станції зросли. Адже знищення росіянами греблі створило загрозу безпеці функціонування ЗАЕС через зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

У зв'язку з цим 15 червня ЗАЕС інспектував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він констатував, що рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час".

Тим часом президент Володимир Зеленський вважає, що росія хоче підірвати Запорізьку АЕС, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, а також щоб "світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт".

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Теги: Росія, Україна, війна, Запорізька АЕС
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