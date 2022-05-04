«Вчились у підвалах та без світла, але ми впоралися»: у Луцьку нагородили медалістів. ФОТО





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Медалі випускникам вручив мер Луцька Ігор Поліщук та побажав, аби усі подальші їхні успіхи та перемоги відбувалися в процвітаючій Україні.



«На цій площі зібралися ті випускники, які були найбільш старанними, найбільш працьовитими та найбільш талановитими. Найперше — хочу подякувати вчителям, які вклали в цих дітей частинку своєї душі. Шкода, що останні роки вашого шкілького життя пройшли у військовий час, але бажаю, аби ці випробування вас загартували та зробили сильнішими», - сказав Поліщук.



Золота медалістка Луцької школи № 7 Софія Галецька переконана: якщо людина рішуча та знає, чого хоче - ніщо не буде пересторогою.



«Останні роки вчитися було важче через повітряні тривоги, відсутність світла, але якщо є бажання — то ніщо не може завадити! Планую вступати в ЛНТУ на спеціальність «архітектура та містобудування», хочу пов'язати своє життя з цією професією та допомагати розбудовувати Україну після закінчення війни», - каже дівчина.



Батько Софії Руслан Галецький - військовий, служить в ЗСУ та повністю підтримує вибір професії своєї доньки:



«Це гарний вибір. Професія творча, цікава. Після перемоги нам необхідно буде відбудовувати країну, потрібні будуть професіонали у цій справі, тому ця професія буде надзвичайно затребуваною».



Випускниця Луцького ліцею № 14 Софія Ольхова мріє вступати до Львова та вивчати туризм.



«Було багато перешкод цього року, але за підтримки вчителів, батьків, однокласників — все вдалося. Я планую вступати на спеціальність «туризм», адже вірю в перемогу України і що цей напрямок буде актуальним», - ділиться власними планами дівчина.



Мама Софії - Аліна Ольхова вдячна педагогам школи та вважає, що успіхи сьогоднішніх випускників - це також і їхня заслуга:



«Попри такий складний час наші діти — успішні! Вони — наше майбутнє та надія. Величезна дяка педагогам, це і їхня заслуга».



Софія Грицюк, золота медалістка Луцької школи № 12, цього року навчалася дистанційно:



«Я була не в Україні, вчилася в двох школах: стаціонарно в Естонії та дистанційно в Україні. Було важко, але спільними з вчителями зусиллями все вдалося».



Ірина Ізай закінчила з відзнакою Луцький ліцей № 22. Дівчина розповідає: годинами сиділи у підвалі, не знали, чого очікувати. Та це не вплинуло на рішучість учнів і впевнене крокування до своєї мети:



«Вчитися було нелегко і морально, і фізично, адже багато уроків вчителі проводили у підвалі під час повітряної тривоги. Ми просто мріяли піднятися в свій клас. Але ці перешкоди ми подолали і зараз в моїх планах вступити в наш ВНУ на іноземну філологію. Я з дитинства любила декламувати вірші іноземною мовою, мені це до душі».



Медаліст Максим Жук, випускник Луцького ліцею № 22 мріє стати програмістом:



«На мою думку, іспити у школі цього року були легші, ніж у передвоєнний час. Мені не було важко. А вступати буду до Львова в Український католицький університет».



Мама Максима надзвичайно пишається сином, каже, що її підтримка крокує за ним повсякчас.





Фото: Роман Домбровський

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Театральному майдані нагородили випускників-медалістів. Тих, чиї останні шкільні роки пройшли під звуки повітряних тривог, та які, попри нелегкі умови для навчання, закінчили міські заклади освіти «на відмінно».Про це пише ВСН Медалі випускникам вручив мер Луцьката побажав, аби усі подальші їхні успіхи та перемоги відбувалися в процвітаючій Україні.«На цій площі зібралися ті випускники, які були найбільш старанними, найбільш працьовитими та найбільш талановитими. Найперше — хочу подякувати вчителям, які вклали в цих дітей частинку своєї душі. Шкода, що останні роки вашого шкілького життя пройшли у військовий час, але бажаю, аби ці випробування вас загартували та зробили сильнішими», - сказав Поліщук.Золота медалістка Луцької школи № 7переконана: якщо людина рішуча та знає, чого хоче - ніщо не буде пересторогою.«Останні роки вчитися було важче через повітряні тривоги, відсутність світла, але якщо є бажання — то ніщо не може завадити! Планую вступати в ЛНТУ на спеціальність «архітектура та містобудування», хочу пов'язати своє життя з цією професією та допомагати розбудовувати Україну після закінчення війни», - каже дівчина.Батько Софії- військовий, служить в ЗСУ та повністю підтримує вибір професії своєї доньки:«Це гарний вибір. Професія творча, цікава. Після перемоги нам необхідно буде відбудовувати країну, потрібні будуть професіонали у цій справі, тому ця професія буде надзвичайно затребуваною».Випускниця Луцького ліцею № 14мріє вступати до Львова та вивчати туризм.«Було багато перешкод цього року, але за підтримки вчителів, батьків, однокласників — все вдалося. Я планую вступати на спеціальність «туризм», адже вірю в перемогу України і що цей напрямок буде актуальним», - ділиться власними планами дівчина.Мама Софії -вдячна педагогам школи та вважає, що успіхи сьогоднішніх випускників - це також і їхня заслуга:«Попри такий складний час наші діти — успішні! Вони — наше майбутнє та надія. Величезна дяка педагогам, це і їхня заслуга»., золота медалістка Луцької школи № 12, цього року навчалася дистанційно:«Я була не в Україні, вчилася в двох школах: стаціонарно в Естонії та дистанційно в Україні. Було важко, але спільними з вчителями зусиллями все вдалося».закінчила з відзнакою Луцький ліцей № 22. Дівчина розповідає: годинами сиділи у підвалі, не знали, чого очікувати. Та це не вплинуло на рішучість учнів і впевнене крокування до своєї мети:«Вчитися було нелегко і морально, і фізично, адже багато уроків вчителі проводили у підвалі під час повітряної тривоги. Ми просто мріяли піднятися в свій клас. Але ці перешкоди ми подолали і зараз в моїх планах вступити в наш ВНУ на іноземну філологію. Я з дитинства любила декламувати вірші іноземною мовою, мені це до душі».Медаліст, випускник Луцького ліцею № 22 мріє стати програмістом:«На мою думку, іспити у школі цього року були легші, ніж у передвоєнний час. Мені не було важко. А вступати буду до Львова в Український католицький університет».Мама Максима надзвичайно пишається сином, каже, що її підтримка крокує за ним повсякчас.

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