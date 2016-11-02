Волиняни підписують петицію проти будівництва сміттєпереробного заводу в області
Сьогодні, 18:00
Житель Нововолинська Василь Панасюк створив петицію проти будівництва сміттєпереробного заводу, оскільки на території громади функціонує багато підприємств, які, на його думку, негативно впливають на екологію.
Відповідну пропозицію він зареєстрував у Єдиній системі місцевих петицій.
«У місті Нововолинськ – дуже неприємна екологічна ситуація, <діють> завод «Кроноспан», «Нововолинський олійно-жировий комбінат», «Пан курчак». Громада міста вважає, що будівництво сміттєпереробного заводу збільшить ризик екологічної кризи у місті, яке й так забруднене іншими підприємствами перерахованими вище. Тому будівництво заводу з переробки сміття у Нововолинську є небезпечним для екології міста», – йдеться у тексті петиції.
Зауважимо, що станом на вечір 20 червня петицію підписали 163 людини з необхідних 200. Збір триватиме до 26 червня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Луцьк має намір будувати сміттєпереробний завод.
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Відповідну пропозицію він зареєстрував у Єдиній системі місцевих петицій.
«У місті Нововолинськ – дуже неприємна екологічна ситуація, <діють> завод «Кроноспан», «Нововолинський олійно-жировий комбінат», «Пан курчак». Громада міста вважає, що будівництво сміттєпереробного заводу збільшить ризик екологічної кризи у місті, яке й так забруднене іншими підприємствами перерахованими вище. Тому будівництво заводу з переробки сміття у Нововолинську є небезпечним для екології міста», – йдеться у тексті петиції.
Зауважимо, що станом на вечір 20 червня петицію підписали 163 людини з необхідних 200. Збір триватиме до 26 червня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Луцьк має намір будувати сміттєпереробний завод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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