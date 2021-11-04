Луцьк має намір будувати сміттєпереробний завод





Про це



Він розповів, що сьогодні, 21 квітня, разом з директором КП «Луцькспецкомунтранс» Володимиром Марценюком провели зустріч з керівником львівського КП «Зелене місто» Тарасом Калужним та віце-президентом й співвласником польської компанії «Control Process S.A.» Томашом Вятром та менеджером проектів цієї компанії Кшиштофом Хабіером.



Наразі Луцьк напрацьовує концепцію майбутнього сміттєпереробного заводу в Луцьку, готує техніко-економічне обґрунтування та різні варіанти проєктної пропозиції.



Поліщук додав, що компанія «Control Process S.A.» збудувала 8 сміттєпереробних заводів в Польщі та завершує будівництво першого повноцінного сміттєпереробного заводу в Україні у Львові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада проводить підготовку до будівництва сміттєпереробного заводу у громаді.Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.Він розповів, що сьогодні, 21 квітня, разом з директором КП «Луцькспецкомунтранс»провели зустріч з керівником львівського КП «Зелене місто»та віце-президентом й співвласником польської компанії «Control Process S.A.»та менеджером проектів цієї компаніїНаразі Луцьк напрацьовує концепцію майбутнього сміттєпереробного заводу в Луцьку, готує техніко-економічне обґрунтування та різні варіанти проєктної пропозиції.Поліщук додав, що компанія «Control Process S.A.» збудувала 8 сміттєпереробних заводів в Польщі та завершує будівництво першого повноцінного сміттєпереробного заводу в Україні у Львові.

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