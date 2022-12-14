Настоятелька Зимненського монастиря розповіла, що молиться за Медведчука. ВІДЕО





На тлі останніх подій, які трапляються на Волині щодо діяльності УПЦ МП, себто її заборони, журналісти каналу Стефаною, передає



Журналістка запитала в ігумені Стефани про її близьке спілкування з родиною Медведчуків і поцікавилася, чи вони досі підтримують зв’язок.



– Я, як Бога не зраджую, так і людей не зраджую, які допомагають, я за них молюся. Зв’язку у нас немає, але я за них молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обителі, - відповіла ігуменя.



– А можете детальніше розповісти, чим саме допомагав?



– Я вам детально не розповім. Допомагали, коли собор був в аварійному стані. І все інше. Він вже був не в політиці. Просто від себе допомагав.



– Але попри ці, як ви кажете, добрі справи, ми всі знаємо про його співпрацю з Росією. Чи це, на вашу думку, не є погано?



– Ми всі з Росією працювали, правда? І бізнес в нас був державний, мабуть, і зараз качають газ. Але в політику не вмішуюся. Я їм таких питань ніколи не задавала, бо не настільки була глибоко обізнана людина, що мені було соромно запитувати, думала, що щось не те скажу. Я йому проповідь казала, про церкву, про свята розказувала, про історію обителі. А в політику - хто з ким спілкується, це не мій рівень. Я і не хотіла опускатися до того рівня. Я знаю, як жити по-євангельськи. А там хай вони самі вирішують ті політики. Але церкву зачіпати не потрібно, бо це не безнаказанно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суспільний резонанс навколо УПЦ московського патріархату набирає обертів. Нещодавно депутати Волинської обласної ради підтримали рішення про заборону релігійної організації на території області.На тлі останніх подій, які трапляються на Волині щодо діяльності УПЦ МП, себто її заборони, журналісти каналу Конкурент TV поспілкувалися з ігуменею, передає VSN Журналістка запитала в ігумені Стефани про її близьке спілкування з родиною Медведчуків і поцікавилася, чи вони досі підтримують зв’язок.– Я, як Бога не зраджую, так і людей не зраджую, які допомагають, я за них молюся. Зв’язку у нас немає, але я за них молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обителі, - відповіла ігуменя.– Я вам детально не розповім. Допомагали, коли собор був в аварійному стані. І все інше. Він вже був не в політиці. Просто від себе допомагав.– Ми всі з Росією працювали, правда? І бізнес в нас був державний, мабуть, і зараз качають газ. Але в політику не вмішуюся. Я їм таких питань ніколи не задавала, бо не настільки була глибоко обізнана людина, що мені було соромно запитувати, думала, що щось не те скажу. Я йому проповідь казала, про церкву, про свята розказувала, про історію обителі. А в політику - хто з ким спілкується, це не мій рівень. Я і не хотіла опускатися до того рівня. Я знаю, як жити по-євангельськи. А там хай вони самі вирішують ті політики. Але церкву зачіпати не потрібно, бо це не безнаказанно.

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