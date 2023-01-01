Воїн з Волині отримав нагороду від Валерія Залужного

Воїн з Волині отримав нагороду від Валерія Залужного
Віктор Гончарук із Дольська отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

Наказ про нагородження підписаний 21 березня 2023 року.

"Ще на початку повномасштабного вторгнення Віктор без вагань пішов знищувати ворога і зараз захищає країну на одному з напрямків бойових дій.

Сміливий, рішучий та безстрашний – таким проявив себе наш земляк у воєнній справі, за що і був відзначений Головнокомандувачем ЗСУ.

Пишаємося нашим Героєм-захисником! Завдяки таким воїнам Україна збереже свою Незалежність і отримає перемогу над ворогом. Зичимо тобі, Вікторе, сил, здоров'я та Божого заступництва", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, воїн, нагорода, Залужний
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