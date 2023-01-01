Воїн з Волині отримав нагороду від Валерія Залужного

Віктор Гончарук із Дольська отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Про це



Наказ про нагородження підписаний 21 березня 2023 року.



"Ще на початку повномасштабного вторгнення Віктор без вагань пішов знищувати ворога і зараз захищає країну на одному з напрямків бойових дій.



Сміливий, рішучий та безстрашний – таким проявив себе наш земляк у воєнній справі, за що і був відзначений Головнокомандувачем ЗСУ.



Пишаємося нашим Героєм-захисником! Завдяки таким воїнам Україна збереже свою Незалежність і отримає перемогу над ворогом. Зичимо тобі, Вікторе, сил, здоров'я та Божого заступництва", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Дольська отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил УкраїниПро це повідомили у Любешівській громаді.Наказ про нагородження підписаний 21 березня 2023 року."Ще на початку повномасштабного вторгнення Віктор без вагань пішов знищувати ворога і зараз захищає країну на одному з напрямків бойових дій.Сміливий, рішучий та безстрашний – таким проявив себе наш земляк у воєнній справі, за що і був відзначений Головнокомандувачем ЗСУ.Пишаємося нашим Героєм-захисником! Завдяки таким воїнам Україна збереже свою Незалежність і отримає перемогу над ворогом. Зичимо тобі, Вікторе, сил, здоров'я та Божого заступництва", - йдеться в повідомленні.

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