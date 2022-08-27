У Луцьку на Ковельській – ДТП: збили пішохода

У Луцьку на Ковельській – ДТП: збили пішохода
Учора, 20 квітня, близько 22 години на вулиці Ковельській, що у Луцьку, 58-річний водій Toyota збив 67-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.

Про це йдеться на сторінці Луцького райуправління поліції у фейсбуці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Внаслідок автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований для надання медичної допомоги.

Поліцейські вилучили з місця події транспортний засіб та помістили його на спеціальний майданчик.

За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

У Луцьку на Ковельській – ДТП: збили пішохода
У Луцьку на Ковельській – ДТП: збили пішохода

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, Ковельська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині у дворі знайшли гранату
Сьогодні, 16:21
Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовим домашнім арештом
Сьогодні, 16:08
У Луцьку на Ковельській – ДТП: збили пішохода
Сьогодні, 15:45
На Волині чоловік втратив свідомість у громадському місці: його вдалося врятувати
Сьогодні, 15:31
Воїн з Волині отримав нагороду від Валерія Залужного
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
17 квітень, 11:37
У Луцьку водійка заїжджала на парковку й зіткнулась з мотоциклістом: постраждав 16-річний хлопець У Луцьку водійка заїжджала на парковку й зіткнулась з мотоциклістом: постраждав 16-річний хлопець
03 квітень, 09:38
Поліція затримала лучанина, який переховувався від покарання за смертельну ДТП на Ковельській Поліція затримала лучанина, який переховувався від покарання за смертельну ДТП на Ковельській
02 лютий, 17:53
У Луцьку – ДТП за участю двох авто. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю двох авто. ФОТО
27 серпень, 2022, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У системі «Шлях» – вже понад 236 тисяч водіїв: скільки з них внесла Волинь
Сьогодні, 16:51
 0
У місті на Волині у дворі знайшли гранату
Сьогодні, 16:21
 0
Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовим домашнім арештом
Сьогодні, 16:08
 0
У Луцьку на Ковельській – ДТП: збили пішохода
Сьогодні, 15:45
 0
На Волині чоловік втратив свідомість у громадському місці: його вдалося врятувати
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8