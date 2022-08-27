У Луцьку на Ковельській – ДТП: збили пішохода





Про це йдеться на сторінці



На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Внаслідок автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований для надання медичної допомоги.



Поліцейські вилучили з місця події транспортний засіб та помістили його на спеціальний майданчик.



За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 20 квітня, близько 22 години на вулиці Ковельській, що у Луцьку, 58-річний водій Toyota збив 67-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.Про це йдеться на сторінці Луцького райуправління поліції у фейсбуці.На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Внаслідок автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований для надання медичної допомоги.Поліцейські вилучили з місця події транспортний засіб та помістили його на спеціальний майданчик.За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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