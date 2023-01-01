Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовим домашнім арештом

Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.



Про це повідомляє кореспондентка



Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росик. Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим.



Врешті суд скасував ухвалу попередньої інстанції, але залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Апеляційний суд окреслив терміни запобіжного заходу. Так, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.



Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, клопотали, зокрема, про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».



Також ішлося про те, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння. А це, мовляв, порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати Павлу Лебедю можливість частково проводити богослужіння.



Захисники також вказували на проблеми зі здоров'ям у Лебедя, а також те, що Павло не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (кажуть, що подавали всі необхідні документи).



А ще вони наголошували, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для митрополита — три роки позбавлення волі. А раніше Павло ніколи не притягувався до відповідальності, а ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду — намісника Успенської Києво-Печерської лаври, казали адвокати.



Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця.



Крім того, до учасників судового засідання хотів долучитися чоловік, який назвався В'ячеславом Діловим — «потерпілим у справі». Він наголошував, що Павла Лебедя затримали тільки після його скарги до Офісу президента. Однак усі учасники процесу зазначили, що не знайомі з чоловіком.



Слідчі СБУ 1 квітня повідомили наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу про підозру за ч. 1 ст. 161 та ч. 1 ст. 436-2 ККУ. У нього вдома та в Лаврі провели обшуки. Павло заявив, що йому вручили підозру за підтримку російської агресії проти України й нібито за те, що назвав предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія розкольником.



Служба безпеки пояснила, що зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності Павла до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України. СБУ також опублікувала перехоплення телефонних розмов митрополита Павла, де той, з-поміж іншого, радіє тимчасовій окупації Херсона та заявляє, що в західних регіонах України немає українців.



Сам священник заявив, що завжди засуджував «усілякі спроби проти нашої держави, і те, що зробила росія, путін, у жодному разі не виправдовується».



Нагадаємо, оголошенню підозри наміснику Києво-Печерської лаври від УПЦ МП передували розбірки щодо повернення об'єктів Лаври в управління держави. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що «виносити за ноги» представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври не будуть. Натомість у Мінкульті оголосили, що звернулися до Господарського суду Києва через перешкоджання УПЦ МП щодо передання майна Лаври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційний суд Києва 21 квітня залишив митрополита УПЦ МПпід цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.Про це повідомляє кореспондентка Громадського із зали суду.Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів під головуванням судді. Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим.Врешті суд скасував ухвалу попередньої інстанції, але залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Апеляційний суд окреслив терміни запобіжного заходу. Так, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.Під час засідання адвокати митрополита,, клопотали, зокрема, про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».Також ішлося про те, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння. А це, мовляв, порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати Павлу Лебедю можливість частково проводити богослужіння.Захисники також вказували на проблеми зі здоров'ям у Лебедя, а також те, що Павло не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (кажуть, що подавали всі необхідні документи).А ще вони наголошували, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для митрополита — три роки позбавлення волі. А раніше Павло ніколи не притягувався до відповідальності, а ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду — намісника Успенської Києво-Печерської лаври, казали адвокати.Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця.Крім того, до учасників судового засідання хотів долучитися чоловік, який назвався— «потерпілим у справі». Він наголошував, що Павла Лебедя затримали тільки після його скарги до Офісу президента. Однак усі учасники процесу зазначили, що не знайомі з чоловіком.Слідчі СБУ 1 квітня повідомили наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу про підозру за ч. 1 ст. 161 та ч. 1 ст. 436-2 ККУ. У нього вдома та в Лаврі провели обшуки. Павло заявив, що йому вручили підозру за підтримку російської агресії проти України й нібито за те, що назвав предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія розкольником.Служба безпеки пояснила, що зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності Павла до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України. СБУ також опублікувала перехоплення телефонних розмов митрополита Павла, де той, з-поміж іншого, радіє тимчасовій окупації Херсона та заявляє, що в західних регіонах України немає українців.Сам священник заявив, що завжди засуджував «усілякі спроби проти нашої держави, і те, що зробила росія, путін, у жодному разі не виправдовується».Нагадаємо, оголошенню підозри наміснику Києво-Печерської лаври від УПЦ МП передували розбірки щодо повернення об'єктів Лаври в управління держави. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що «виносити за ноги» представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври не будуть. Натомість у Мінкульті оголосили, що звернулися до Господарського суду Києва через перешкоджання УПЦ МП щодо передання майна Лаври.

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