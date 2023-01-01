У системі «Шлях» – вже понад 236 тисяч водіїв: скільки з них внесла Волинь

У системі «Шлях» – вже понад 236 тисяч водіїв: скільки з них внесла Волинь
З моменту запуску системи «Шлях», яка дозволяє забезпечувати експорт вітчизняної продукції за кордон та ввезення вантажів до України, до неї внесено понад 236 тисяч водіїв.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.

«За час функціонування механізму «Шлях», що дозволяє забезпечувати експорт вітчизняної продукції за кордон та ввезення вантажів до України, до системи було внесено понад 236 тисяч водіїв. Йдеться про 99,5 тисяч водіїв, що везуть гуманітарні вантажі та близько 137 тисяч водіїв від ліцензованих перевізників», - йдеться в повідомленні.

В міністерстві уточнили, що водії, які працюють на ліцензованих перевізників, вносяться до системи через офіційний електронний кабінет перевізника, а ті, що забезпечують ввезення гуманітарних вантажів, – лише на основі рішення обласної військової адміністрації чи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наразі з усіх внесених до системи водіїв-волонтерів лише 26% ініційовані рішенням Міністерства, 74% – це водії, яких вносили за рішенням ОВА.

Найбільше водіїв внесли до системи «Шлях» відповідно до рішення Львівської ОВА – більше 21 тисячі. Також понад 12,5 тисяч водіїв внесла Волинська область. Найменше серед усіх обласних військових адміністрацій внесла Донецька ОВА – 24 водіїв.

Довідково:

Система «Шлях» створена у кінці 2021 року як цифровий інструмент усунення корупційних ризиків у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. З 2022 року ліцензовані перевізники, органи влади різних рівнів можуть подати заявки на право перетину державного кордону України через цю систему.


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Теги: «Шлях», перевізники
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