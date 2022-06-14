Два «золота» та «срібло»: результати волинських спортсменів на Кубку України з легкоатлетичних метань

Два «золота» та «срібло»: результати волинських спортсменів на Кубку України з легкоатлетичних метань
Троє волинських спортсменів, які брали участь на ІІ етапі Кубка України з легкоатлетичних метань здобули нагороди.

Про це розповів Суспільному тренер Роман Черкашин.

Змагання відбулись у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Участь у них взяли волинські спортсмени: Ірина Климець, Олена Хамаза та Євгеній Літвін.

Ірина Климець метнула молот на відстань 71.35 метри. Це була її перша та найкраща спроба. Лучанка Олена Хамаза у цій дисципліні стала другою, її результат становить 63,62.

Євгеній Літвін став переможцем у метанні молота серед чоловіків у віковій категорії до 23 років, продемонструвавши результат 54,45 метрів.

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Теги: Волинські спортсмени, Кубок України
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