Два «золота» та «срібло»: результати волинських спортсменів на Кубку України з легкоатлетичних метань





Про це розповів Роман Черкашин.



Змагання відбулись у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Участь у них взяли волинські спортсмени: Ірина Климець, Олена Хамаза та Євгеній Літвін.



Ірина Климець метнула молот на відстань 71.35 метри. Це була її перша та найкраща спроба. Лучанка Олена Хамаза у цій дисципліні стала другою, її результат становить 63,62.



Євгеній Літвін став переможцем у метанні молота серед чоловіків у віковій категорії до 23 років, продемонструвавши результат 54,45 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє волинських спортсменів, які брали участь на ІІ етапі Кубка України з легкоатлетичних метань здобули нагороди.Про це розповів Суспільному тренерЗмагання відбулись у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Участь у них взяли волинські спортсмени:Ірина Климець метнула молот на відстань 71.35 метри. Це була її перша та найкраща спроба. Лучанка Олена Хамаза у цій дисципліні стала другою, її результат становить 63,62.Євгеній Літвін став переможцем у метанні молота серед чоловіків у віковій категорії до 23 років, продемонструвавши результат 54,45 метрів.

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