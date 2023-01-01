Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ





Про це Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.



Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) було розпочато ще минулого року.



"У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога", - зазначив він.



Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном.



"І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - повідомив Малюк.



Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).



"Я вже казав раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", - підсумував глава СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ (МП), які стали на бік ворога, а одного священника Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців.Про це повідомив голова Служби безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) було розпочато ще минулого року."У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога", - зазначив він.Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном."І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - повідомив Малюк.Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП)."Я вже казав раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", - підсумував глава СБУ.

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