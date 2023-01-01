Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ
Сьогодні, 18:50
Українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ (МП), які стали на бік ворога, а одного священника Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців.
Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.
Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) було розпочато ще минулого року.
"У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога", - зазначив він.
Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном.
"І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - повідомив Малюк.
Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).
"Я вже казав раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", - підсумував глава СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.
Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) було розпочато ще минулого року.
"У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога", - зазначив він.
Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном.
"І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - повідомив Малюк.
Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).
"Я вже казав раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", - підсумував глава СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як курсуватиме транспорт у Провідну неділю з Луцька до Гаразджі
Сьогодні, 19:22
Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ
Сьогодні, 18:50
Як і кому допомогли в Центрі підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти у Луцьку
Сьогодні, 18:44
Два «золота» та «срібло»: результати волинських спортсменів на Кубку України з легкоатлетичних метань
Сьогодні, 17:46
Медіа