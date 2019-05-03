Як курсуватиме транспорт у Провідну неділю з Луцька до Гаразджі





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Час відправлення з зупинок “Вулиця Гордіюк”, “Департамент соціальної політики”, “с.Гаразджа (кладовище)” додається.



Також на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) - Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні” буде збільшено кількість одиниць транспорту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Провідну неділю, 23 квітня, окрім тролейбусного маршруту №3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)”, з 9:00 буде здійснюватись рух тролейбусів по маршруту № 10 «Вулиця Гордіюк – село Гаразджа» у прямому та зворотньому напрямку: вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище). У кількості — 8 одиниць.Про це повідомляє Луцька міська рада.Час відправлення з зупинок “Вулиця Гордіюк”, “Департамент соціальної політики”, “с.Гаразджа (кладовище)” додається.Також на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) - Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні” буде збільшено кількість одиниць транспорту.

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