Глава Мінооброни Німеччини вважає допустимими операції ЗСУ на території Росії
Сьогодні, 20:33
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими.
Про це він сказав в ефірі німецького телебачення, повідомляє Українська правда.
За його словами, ситуація, за якої країна, на яку напали, під час бойових дій проникає на територію противника, наприклад, щоби відрізати йому шляхи постачання – абсолютно нормальна.
"Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання", – зазначив німецький міністр.
Раніше Пісторіус заявляв, що розв'язана Росією війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО. Міністр зазначив, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.
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Про це він сказав в ефірі німецького телебачення, повідомляє Українська правда.
За його словами, ситуація, за якої країна, на яку напали, під час бойових дій проникає на територію противника, наприклад, щоби відрізати йому шляхи постачання – абсолютно нормальна.
"Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання", – зазначив німецький міністр.
Раніше Пісторіус заявляв, що розв'язана Росією війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО. Міністр зазначив, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.
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